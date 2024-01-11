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En İyi 90'lar
En'ler
15 Bölüm | 01:03:21
90'lar deyince hepimizin yüzünde gülücükler açıyor. İşte bu yüzden sizler için harika bir çalma listesi hazırladık!
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01
Aldatıldık
Rengin
03:08
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02
Bi Daha
Levent Yüksel
04:11
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03
Beni Aldattın
Asya
04:05
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04
Sımsıkı Sıkı Sıkı
Şarkı Sözleri
Kenan Doğulu
04:28
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05
Bitmesin Bu Rüya
İzel Çelik Ercan
04:03
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06
Yaşandı Bitti
Şarkı Sözleri
Burak Kut
04:22
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07
Sensiz Kaldım
Şarkı Sözleri
Hülya Avşar
05:25
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08
Sevenler Ağlarmış
Şarkı Sözleri
Haluk Levent
03:43
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09
Be Adam
Gülşen
03:27
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10
Abone
Şarkı Sözleri
Yonca Evcimik
04:05
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