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En İyi 90'lar

En İyi 90'lar

En'ler

15 Bölüm | 01:03:21
90'lar deyince hepimizin yüzünde gülücükler açıyor. İşte bu yüzden sizler için harika bir çalma listesi hazırladık!
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Aldatıldık

Rengin 03:08
02

Bi Daha

Levent Yüksel 04:11
03

Beni Aldattın

Asya 04:05
04

Sımsıkı Sıkı Sıkı

Şarkı Sözleri Kenan Doğulu 04:28
05

Bitmesin Bu Rüya

İzel Çelik Ercan 04:03
06

Yaşandı Bitti

Şarkı Sözleri Burak Kut 04:22
07

Sensiz Kaldım

Şarkı Sözleri Hülya Avşar 05:25
08

Sevenler Ağlarmış

Şarkı Sözleri Haluk Levent 03:43
09

Be Adam

Gülşen 03:27
10

Abone

Şarkı Sözleri Yonca Evcimik 04:05
... KAPAT
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