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En İyi Yabancı Şarkılar
En İyi Yabancı Şarkılar
En'ler
15 Bölüm | 59:53
Çaldığında kapatılması zor olan gelmiş geçmiş en iyi yabancı şarkılar bu çalma listesinde... İstediğin her vakitte buradan en iyi yabancı şarkıları dinleyebilirsin.
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01
Rolling In The Deep
Adele
03:49
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02
Hot
Inna
03:47
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03
Summertime Sadness
Lana Del Rey
04:22
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04
Mirrors
Justin Timberlake
04:35
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05
Me Gusta
Shakira
03:10
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06
I'm Into You
Jennifer Lopez
03:54
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07
Thank You
Dido
03:13
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08
All of Me
John Legend
05:07
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09
I Need Your Love
Calvin Harris
03:46
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10
I Follow Rivers
Lykke Li
04:07
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