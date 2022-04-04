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En İyi Yabancı Şarkılar

En İyi Yabancı Şarkılar

En'ler

15 Bölüm | 59:53
Çaldığında kapatılması zor olan gelmiş geçmiş en iyi yabancı şarkılar bu çalma listesinde... İstediğin her vakitte buradan en iyi yabancı şarkıları dinleyebilirsin.
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Rolling In The Deep

Adele 03:49
02

Hot

Inna 03:47
03

Summertime Sadness

Lana Del Rey 04:22
04

Mirrors

Justin Timberlake 04:35
05

Me Gusta

Shakira 03:10
06

I'm Into You

Jennifer Lopez 03:54
07

Thank You

Dido 03:13
08

All of Me

John Legend 05:07
09

I Need Your Love

Calvin Harris 03:46
10

I Follow Rivers

Lykke Li 04:07
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