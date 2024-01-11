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Hit 2000'ler

Hit 2000'ler

En'ler

18 Bölüm | 01:14:13
2000'lerin en popüler şarkılarını bu çalma listesinden istediğin zaman dinleyebilirsin!
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01

Ben Aptal mıyım?

Şarkı Sözleri Nil Karaibrahimgil 03:15
02

Resmen Aşığım

Nil Karaibrahimgil 03:18
03

Kocaman Öpüyorum

Şarkı Sözleri Bengü 04:11
04

Can Kırıkları

Şarkı Sözleri Şebnem Ferah 04:45
05

Keskin Bıçak

Şarkı Sözleri Sezen Aksu 05:27
06

Gönlünü Gün Edeni

Şarkı Sözleri Mustafa Sandal 04:08
07

Bana Sen Lazımsın

Şarkı Sözleri Rafet El Roman 04:02
08

Yürü Anca Gidersin

Yıldız Tilbe 04:04
09

Arapsaçı

Şarkı Sözleri Funda Arar 03:26
10

Gamsız Hayat

Candan Erçetin 03:52
... KAPAT
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