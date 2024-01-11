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Hit 2000'ler
Hit 2000'ler
En'ler
18 Bölüm | 01:14:13
2000'lerin en popüler şarkılarını bu çalma listesinden istediğin zaman dinleyebilirsin!
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01
Ben Aptal mıyım?
Şarkı Sözleri
Nil Karaibrahimgil
03:15
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02
Resmen Aşığım
Nil Karaibrahimgil
03:18
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03
Kocaman Öpüyorum
Şarkı Sözleri
Bengü
04:11
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04
Can Kırıkları
Şarkı Sözleri
Şebnem Ferah
04:45
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05
Keskin Bıçak
Şarkı Sözleri
Sezen Aksu
05:27
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06
Gönlünü Gün Edeni
Şarkı Sözleri
Mustafa Sandal
04:08
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07
Bana Sen Lazımsın
Şarkı Sözleri
Rafet El Roman
04:02
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08
Yürü Anca Gidersin
Yıldız Tilbe
04:04
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09
Arapsaçı
Şarkı Sözleri
Funda Arar
03:26
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10
Gamsız Hayat
Candan Erçetin
03:52
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