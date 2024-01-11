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Hit 2010'lar

Hit 2010'lar

En'ler

13 Bölüm | 53:12
2010 yılına ait Türkçe pop şarkıları senin için derledik. İşte o çok sevilen şarkılar...
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01

Pare Pare

Tarkan 05:15
02

Küçücüğüm

Şarkı Sözleri Yalın 03:49
03

Güzeller İçinden

Şarkı Sözleri Kenan Doğulu 03:56
04

Çatlat

Şarkı Sözleri Murat Dalkılıç 03:28
05

Kasaba

Şarkı Sözleri Murat Dalkılıç 04:00
06

Toz Pembe

Şarkı Sözleri Demet Akalın 04:33
07

Afedersin

Şarkı Sözleri Demet Akalın 03:55
08

Janti

Şarkı Sözleri Murat Boz 03:24
09

Maximum

Murat Boz 03:49
10

Arada Sırada

Şarkı Sözleri Ajda Pekkan 03:59
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