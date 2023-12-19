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Hit Şarkılar
2023 En'leri
2023'ün En Acı Dolu Şarkıları
2023'ün En Acı Dolu Şarkıları
2023 En'leri
7 Bölüm | 23:26
2023 yılının en hüzünlü şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin!
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01
Ayrı Gitme
Aleyna Tilki
02:35
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02
Anıları Yak
Burcu Güneş
02:42
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03
Sevmiyo
Hadise
02:31
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04
Feryat
Hadise
03:04
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05
Bahçemin En Zor Gülü
Mabel Matiz
04:30
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06
Müphem
Mabel Matiz
05:15
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07
Kehribar
Ebru Yaşar
02:49
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