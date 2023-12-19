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7/24 Dinle Hit Şarkılar 2023 En'leri 2023'ün En Acı Dolu Şarkıları
2023'ün En Acı Dolu Şarkıları

2023'ün En Acı Dolu Şarkıları

2023 En'leri

7 Bölüm | 23:26
2023 yılının en hüzünlü şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin!
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Ayrı Gitme

Aleyna Tilki 02:35
02

Anıları Yak

Burcu Güneş 02:42
03

Sevmiyo

Hadise 02:31
04

Feryat

Hadise 03:04
05

Bahçemin En Zor Gülü

Mabel Matiz 04:30
06

Müphem

Mabel Matiz 05:15
07

Kehribar

Ebru Yaşar 02:49
... KAPAT
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