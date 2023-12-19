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7/24 Dinle Hit Şarkılar 2023 En'leri 2023'ün En Fresh Şarkıları
2023'ün En Fresh Şarkıları

2023'ün En Fresh Şarkıları

2023 En'leri

6 Bölüm | 20:16
2023 yılının en fresh şarkılarını senin için derledik! İşte o yaz enerjisini taşıyan fresh şarkılar...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Starry Night

Peggy Gou 06:38
02

Dance The Night

Dua Lipa 02:57
03

Cruel Summer

Taylor Swift 02:57
04

Gimme Love

Sia 02:58
05

Strangers

Kenya Grace 02:52
06

Lil Boo Thang

Paul Russel 01:54
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