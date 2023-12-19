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Hit Şarkılar
2023 En'leri
2023'ün En Fresh Şarkıları
2023'ün En Fresh Şarkıları
2023 En'leri
6 Bölüm | 20:16
2023 yılının en fresh şarkılarını senin için derledik! İşte o yaz enerjisini taşıyan fresh şarkılar...
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01
Starry Night
Peggy Gou
06:38
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02
Dance The Night
Dua Lipa
02:57
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03
Cruel Summer
Taylor Swift
02:57
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04
Gimme Love
Sia
02:58
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05
Strangers
Kenya Grace
02:52
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06
Lil Boo Thang
Paul Russel
01:54
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