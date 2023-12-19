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7/24 Dinle Hit Şarkılar 2023 En'leri 2023'ün En Popüler Şarkıları
2023'ün En Popüler Şarkıları

2023'ün En Popüler Şarkıları

2023 En'leri

12 Bölüm | 38:08
2023'e damga vurmuş şarkılar bu çalma listesinde! İşte Semicenk, Aleyna Tilki ve daha fazlası...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Aşkın Olayım

Şarkı Sözleri Simge 04:11
02

Ayrı Gitme

Aleyna Tilki 02:35
03

Olmuşum Leyla

Buray 02:53
04

Ali Cabbar

Emir Can İğrek 03:13
05

Müphem

Mabel Matiz 05:15
06

İmparator

Sefo 02:10
07

Diva Yorgun

Melike Şahin 04:33
08

Feryat

Hadise 03:04
09

Kara Kedi

Melis Fis 03:00
10

Kehribar

Ebru Yaşar 02:49
... KAPAT
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