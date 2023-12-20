2023'ün En Romantik Şarkıları

2023 En'leri 6 Bölüm | 23:32 6 Bölüm | 23:32

2023'ün en romantik şarkılarını senin için derledik. İşte Selin Geçit'in yeniden yorumladığı "Yalancı Bahar" isimli şarkının da yer aldığı çalma listesi...