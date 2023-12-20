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Hit Şarkılar
2023 En'leri
2023'ün En Romantik Şarkıları
2023'ün En Romantik Şarkıları
2023 En'leri
6 Bölüm | 23:32
2023'ün en romantik şarkılarını senin için derledik. İşte Selin Geçit'in yeniden yorumladığı "Yalancı Bahar" isimli şarkının da yer aldığı çalma listesi...
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01
Bahçemin En Zor Gülü
Mabel Matiz
04:30
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02
Müphem
Mabel Matiz
05:15
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03
Ateşe Düştüm
Mert Demir
03:50
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04
Olmuşum Leyla
Buray
02:53
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05
Yalancı Bahar
Selin Geçit
02:53
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06
Aşkın Olayım
Şarkı Sözleri
Simge
04:11
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