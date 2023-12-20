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7/24 Dinle Hit Şarkılar 2023 En'leri 2023'ün En Romantik Şarkıları
2023'ün En Romantik Şarkıları

2023'ün En Romantik Şarkıları

2023 En'leri

6 Bölüm | 23:32
2023'ün en romantik şarkılarını senin için derledik. İşte Selin Geçit'in yeniden yorumladığı "Yalancı Bahar" isimli şarkının da yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Bahçemin En Zor Gülü

Mabel Matiz 04:30
02

Müphem

Mabel Matiz 05:15
03

Ateşe Düştüm

Mert Demir 03:50
04

Olmuşum Leyla

Buray 02:53
05

Yalancı Bahar

Selin Geçit 02:53
06

Aşkın Olayım

Şarkı Sözleri Simge 04:11
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