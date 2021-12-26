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7/24 Dinle Hit Şarkılar Best of Türkçe 2000'ler Türk Halk Müziği | Best Of 2000'ler
2000'ler Türk Halk Müziği | Best Of 2000'ler

2000'ler Türk Halk Müziği | Best Of 2000'ler

17 Bölüm | 01:14:56

2000'li yıllarda çıkmış türküleri bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Kıvırcık Ali, Selda Bağcan ve Uğur Işılak gibi isimlerin türkülerinin yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Ahirim Sensin

Özcan Deniz 05:03
02

Halil İbrahim

Musa Eroğlu 04:57
03

Beyaz Giyme Toz Olur

Zara 04:21
04

Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma

Zara 04:01
05

Tridine Bandım

Kastamonu Türküleri 03:48
06

Urfa'nın Etrafı

İbrahim Tatlıses 04:29
07

Entarisi Dım Dım Yar

Güler Duman 04:03
08

Ahuzarım

Kıvırcık Ali 05:27
09

Ben Ağlarsam Kıyamet Kopar

Uğur Işılak 04:47
10

Ah Le Yar

Hüseyin Turan 04:48

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