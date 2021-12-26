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2000'ler Türk Halk Müziği | Best Of 2000'ler
2000'ler Türk Halk Müziği | Best Of 2000'ler
17 Bölüm | 01:14:56
2000'li yıllarda çıkmış türküleri bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Kıvırcık Ali, Selda Bağcan ve Uğur Işılak gibi isimlerin türkülerinin yer aldığı çalma listesi...
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01
Ahirim Sensin
Özcan Deniz
05:03
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02
Halil İbrahim
Musa Eroğlu
04:57
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03
Beyaz Giyme Toz Olur
Zara
04:21
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04
Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma
Zara
04:01
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05
Tridine Bandım
Kastamonu Türküleri
03:48
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06
Urfa'nın Etrafı
İbrahim Tatlıses
04:29
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07
Entarisi Dım Dım Yar
Güler Duman
04:03
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08
Ahuzarım
Kıvırcık Ali
05:27
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09
Ben Ağlarsam Kıyamet Kopar
Uğur Işılak
04:47
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10
Ah Le Yar
Hüseyin Turan
04:48
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