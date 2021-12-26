2000'ler Türk Halk Müziği | Best Of 2000'ler

2000'li yıllarda çıkmış türküleri bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Kıvırcık Ali, Selda Bağcan ve Uğur Işılak gibi isimlerin türkülerinin yer aldığı çalma listesi...