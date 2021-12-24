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7/24 Dinle Hit Şarkılar Best of Türkçe 2000'ler Türkçe Pop | Best of 2000'ler
2000'ler Türkçe Pop | Best of 2000'ler

2000'ler Türkçe Pop | Best of 2000'ler

71 Bölüm | 04:43:04

Yıllar geçse de dinlemeyi asla bırakamadığımız 2000'li yıllara ait Türkçe Pop şarkıları senin için derledik. İşte Dudu Dudu, Acemi Balık ve Dilli Düdük gibi her dönem severek dinlediğimiz şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Bilsem ki

Serdar Ortaç 07:11
02

Asrın Hatası

Serdar Ortaç 04:57
03

Mesafe

Serdar Ortaç 04:51
04

Haberi Olsun

Yıldız Tilbe 04:53
05

Yürü Anca Gidersin

Yıldız Tilbe 04:04
06

Ah Be Kardeşim

Yalın 03:55
07

Bir Bakmışsın

Yalın 00:00
08

Arada Bir

Tarkan 04:09
09

Vay Anam Vay

Tarkan 04:04
10

Dilli Düdük

Tarkan 03:40

...

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