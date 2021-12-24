2000'ler Türkçe Pop | Best of 2000'ler

Yıllar geçse de dinlemeyi asla bırakamadığımız 2000'li yıllara ait Türkçe Pop şarkıları senin için derledik. İşte Dudu Dudu, Acemi Balık ve Dilli Düdük gibi her dönem severek dinlediğimiz şarkıların yer aldığı çalma listesi...