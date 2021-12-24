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2000'ler Türkçe Pop | Best of 2000'ler
2000'ler Türkçe Pop | Best of 2000'ler
71 Bölüm | 04:43:04
Yıllar geçse de dinlemeyi asla bırakamadığımız 2000'li yıllara ait Türkçe Pop şarkıları senin için derledik. İşte Dudu Dudu, Acemi Balık ve Dilli Düdük gibi her dönem severek dinlediğimiz şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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01
Bilsem ki
Serdar Ortaç
07:11
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02
Asrın Hatası
Serdar Ortaç
04:57
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03
Mesafe
Serdar Ortaç
04:51
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04
Haberi Olsun
Yıldız Tilbe
04:53
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05
Yürü Anca Gidersin
Yıldız Tilbe
04:04
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06
Ah Be Kardeşim
Yalın
03:55
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07
Bir Bakmışsın
Yalın
00:00
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08
Arada Bir
Tarkan
04:09
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09
Vay Anam Vay
Tarkan
04:04
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10
Dilli Düdük
Tarkan
03:40
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