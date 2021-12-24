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Hit Şarkılar
Best of Türkçe
2000'ler Türkçe Rock | Best of 2000'ler
2000'ler Türkçe Rock | Best of 2000'ler
40 Bölüm | 02:45:27
2000'li yıllarda hit olmuş Türkçe rock şarkıları senin için derledik. İşte Şebnem Ferah ve Özlem Tekin gibi güçlü sesleriyle yeri göğü inleten başarılı isimlerin şarkılarının da yer aldığı çalma listesi...
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01
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Teoman
04:05
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02
Yandım
MFÖ
03:08
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03
Ağlarsa Anam Ağlar
Hayko Cepkin
04:12
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04
Kafile
Yüksek Sadakat
04:18
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05
Ben Seni Arayamam
Yüksek Sadakat
04:35
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06
Sevdim Seni Bir Kere
Teoman
05:40
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07
Paramparça
Teoman
03:34
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08
Gönülçelen
Teoman
04:51
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09
Aşk Kırıntıları
Teoman
04:37
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10
Dünyanın Sonuna Doğmuşum
Manga
04:20
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