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7/24 Dinle Hit Şarkılar Best of Türkçe 2000'ler Türkçe Rock | Best of 2000'ler
2000'ler Türkçe Rock | Best of 2000'ler

2000'ler Türkçe Rock | Best of 2000'ler

40 Bölüm | 02:45:27

2000'li yıllarda hit olmuş Türkçe rock şarkıları senin için derledik. İşte Şebnem Ferah ve Özlem Tekin gibi güçlü sesleriyle yeri göğü inleten başarılı isimlerin şarkılarının da yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Senden Önce Senden Sonra

Teoman 04:05
02

Yandım

MFÖ 03:08
03

Ağlarsa Anam Ağlar

Hayko Cepkin 04:12
04

Kafile

Yüksek Sadakat 04:18
05

Ben Seni Arayamam

Yüksek Sadakat 04:35
06

Sevdim Seni Bir Kere

Teoman 05:40
07

Paramparça

Teoman 03:34
08

Gönülçelen

Teoman 04:51
09

Aşk Kırıntıları

Teoman 04:37
10

Dünyanın Sonuna Doğmuşum

Manga 04:20

...

KAPAT
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