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7/24 Dinle Hit Şarkılar Best of Türkçe 2010'lar Türkçe Pop | Best of 2010'lar
2010'lar Türkçe Pop | Best of 2010'lar

2010'lar Türkçe Pop | Best of 2010'lar

91 Bölüm | 05:15:48

2010'lu yılların en hit şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Atiye, Murat Dalkılıç, Hadise ve Hande Yener gibi pop müziğin önde gelen isimlerinin şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Aşkistan

Atiye 03:29
02

Budur

Atiye 00:00
03

Ya Habibi

Atiye 03:27
04

Soygun Var

Atiye 03:38
05

Kime Diyorum

Sertab Erener 04:05
06

Olsun

Sertab Erener 04:48
07

Açık Adres

Sertab Erener 04:32
08

Rengarenk

Sertab Erener 00:00
09

Koparılan Çiçekler

Sertab Erener 04:27
10

İyileşiyorum

Sertab Erener 04:16

...

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