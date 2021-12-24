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Hit Şarkılar
Best of Türkçe
2010'lar Türkçe Pop | Best of 2010'lar
2010'lar Türkçe Pop | Best of 2010'lar
91 Bölüm | 05:15:48
2010'lu yılların en hit şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Atiye, Murat Dalkılıç, Hadise ve Hande Yener gibi pop müziğin önde gelen isimlerinin şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Aşkistan
Atiye
03:29
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02
Budur
Atiye
00:00
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03
Ya Habibi
Atiye
03:27
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04
Soygun Var
Atiye
03:38
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05
Kime Diyorum
Sertab Erener
04:05
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06
Olsun
Sertab Erener
04:48
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07
Açık Adres
Sertab Erener
04:32
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08
Rengarenk
Sertab Erener
00:00
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09
Koparılan Çiçekler
Sertab Erener
04:27
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10
İyileşiyorum
Sertab Erener
04:16
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