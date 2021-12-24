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Hit Şarkılar
Best of Türkçe
2020'ler Türkçe Pop | Best of 2020'ler
2020'ler Türkçe Pop | Best of 2020'ler
18 Bölüm | 53:47
2020'den bu yana hit olmuş şarkıları senin için derledik. İşte Edis, Aleyna Tilki ve Merve Özbey gibi şarkıcıların 2020'li yıllara ait şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Kanunlar Gibi
Derya Uluğ
02:55
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02
Gerisi Bende
Funda Arar
03:05
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03
Yetinmeyi Bilir Misin
Sezen Aksu
02:40
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04
Aşkın Olayım
Simge
00:00
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05
Can Kenarım
Murat Boz
04:09
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06
Her Mevsim Yazım
Zeynep Bastık
03:13
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07
Heyecandan
Oğuzhan Koç
02:45
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08
Küçük Bir Yol
Hadise
04:40
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09
Nirvana Ft. Edis
Gülşen
02:19
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10
Olsun
Hadise
04:27
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