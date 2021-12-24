2020'ler Türkçe Pop | Best of 2020'ler

2020'den bu yana hit olmuş şarkıları senin için derledik. İşte Edis, Aleyna Tilki ve Merve Özbey gibi şarkıcıların 2020'li yıllara ait şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...