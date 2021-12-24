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7/24 Dinle Hit Şarkılar Best of Türkçe 2020'ler Türkçe Pop | Best of 2020'ler
2020'ler Türkçe Pop | Best of 2020'ler

2020'ler Türkçe Pop | Best of 2020'ler

18 Bölüm | 53:47

2020'den bu yana hit olmuş şarkıları senin için derledik. İşte Edis, Aleyna Tilki ve Merve Özbey gibi şarkıcıların 2020'li yıllara ait şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kanunlar Gibi

Derya Uluğ 02:55
02

Gerisi Bende

Funda Arar 03:05
03

Yetinmeyi Bilir Misin

Sezen Aksu 02:40
04

Aşkın Olayım

Simge 00:00
05

Can Kenarım

Murat Boz 04:09
06

Her Mevsim Yazım

Zeynep Bastık 03:13
07

Heyecandan

Oğuzhan Koç 02:45
08

Küçük Bir Yol

Hadise 04:40
09

Nirvana Ft. Edis

Gülşen 02:19
10

Olsun

Hadise 04:27

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