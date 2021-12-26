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7/24 Dinle Hit Şarkılar Best of Türkçe 60'lar Türkçe Pop | Best Of 60'lar
60'lar Türkçe Pop | Best Of 60'lar

60'lar Türkçe Pop | Best Of 60'lar

10 Bölüm | 31:19

60'lı yıllardan günümüze kadar gelmeyi başarmış unutulmaz şarkıları senin için derledik. İşte Nesrin Sipahi ve Alpay gibi isimlerin 60'lı yıllara ait şarkıları...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Çapkın Satıcı

Ajda Pekkan 03:53
02

Boş Sokak

Ajda Pekkan 03:02
03

Sevmem Bir Daha

Tülay German 03:14
04

Arkadaşımın Aşkısın

Nesrin Sipahi 03:48
05

Çal Çingene Çal

Ayferi 03:21
06

Efem

Alpay 02:41
07

Kim Demiş Aşk Yalandır Diye

Ayten Alplman 02:31
08

Ölüm

Hümeyra 02:43
09

Kara Tren

Alpay 02:26
10

Samanyolu

Berkant 03:40

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