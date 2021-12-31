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7/24 Dinle Hit Şarkılar Best of Türkçe 70'ler Türk Halk Müziği | Best of 70'ler
70'ler Türk Halk Müziği | Best of 70'ler

70'ler Türk Halk Müziği | Best of 70'ler

6 Bölüm | 19:58

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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Ayağında Kundura

İbrahim Tatlıses 03:56
02

Gönül Dağı

Neşet Ertaş 04:58
03

Zahidem

Neşet Ertaş 04:20
04

Gücenme Ey Sofu Baba

Aşık Mahzuni Şerif 02:24
05

Kağızman

Barış Manço 02:27
06

Uzun İnce Bir Yoldayım

Aşık Veysel 01:53

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