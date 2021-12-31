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Hit Şarkılar
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70'ler Türk Halk Müziği | Best of 70'ler
70'ler Türk Halk Müziği | Best of 70'ler
6 Bölüm | 19:58
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01
Ayağında Kundura
İbrahim Tatlıses
03:56
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02
Gönül Dağı
Neşet Ertaş
04:58
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03
Zahidem
Neşet Ertaş
04:20
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04
Gücenme Ey Sofu Baba
Aşık Mahzuni Şerif
02:24
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05
Kağızman
Barış Manço
02:27
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06
Uzun İnce Bir Yoldayım
Aşık Veysel
01:53
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