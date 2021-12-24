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7/24 Dinle Hit Şarkılar Best of Türkçe 70'ler Türkçe Pop | Best of 70'ler
70'ler Türkçe Pop | Best of 70'ler

70'ler Türkçe Pop | Best of 70'ler

67 Bölüm | 03:23:49

Pop müziğin çok daha samimi olduğu 1970 yıllarında yayınlanmış Türkçe Pop türündeki şarkıları dinleyebileceğiniz çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Turnayı Gözünden Vurdum

Erol Evgin 03:56
02

Kader Utansın

Erol Evgin 03:32
03

Sen Benimsin

Erol Evgin 03:53
04

Ayrı Dünyalar

Erol Evgin 03:53
05

Umut

Erol Evgin 03:34
06

İstanbul Şehri

Erol Evgin 03:27
07

Bende mi Kabahat

Erol Evgin 02:42
08

Sen Halimden Anlarsın

Erol Evgin 02:42
09

Bizim Tango

Erol Evgin 02:53
10

Olmaz Olsun Böylesi

Erol Evgin 02:46

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