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Hit Şarkılar
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70'ler Türkçe Pop | Best of 70'ler
70'ler Türkçe Pop | Best of 70'ler
67 Bölüm | 03:23:49
Pop müziğin çok daha samimi olduğu 1970 yıllarında yayınlanmış Türkçe Pop türündeki şarkıları dinleyebileceğiniz çalma listesi...
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01
Turnayı Gözünden Vurdum
Erol Evgin
03:56
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02
Kader Utansın
Erol Evgin
03:32
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03
Sen Benimsin
Erol Evgin
03:53
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04
Ayrı Dünyalar
Erol Evgin
03:53
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05
Umut
Erol Evgin
03:34
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06
İstanbul Şehri
Erol Evgin
03:27
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07
Bende mi Kabahat
Erol Evgin
02:42
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08
Sen Halimden Anlarsın
Erol Evgin
02:42
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09
Bizim Tango
Erol Evgin
02:53
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10
Olmaz Olsun Böylesi
Erol Evgin
02:46
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