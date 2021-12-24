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7/24 Dinle Hit Şarkılar Best of Türkçe 70'ler Anadolu Rock | Best of 70'ler
70'ler Anadolu Rock | Best of 70'ler

70'ler Anadolu Rock | Best of 70'ler

31 Bölüm | 02:04:24

İnsanların hislerini daha sesli müziklerle dışarı vurduğu 1970 yıllarında yayınlanmış Anadolu Rock türündeki şarkıları dinleyebileceğiniz çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sevenler Ağlarmış

Üç Hürel 05:50
02

Namus Belası

Cem Karaca 03:40
03

Değmen Benim Yaslı Gamlı Gönlüme

Edip Akbayram 04:42
04

İşte Hayat/ Orijinal

İlhan İrem 04:08
05

Boşu Boşuna

Edip Akbayram 03:40
06

Arap Sacı

Erkin Koray 03:35
07

Kendim Ettim Kendim Buldum

Cem Karaca 03:59
08

Bir Sevmek Bin Defa

Üç Hürel 04:58
09

Kirpiklerin Ok Ok Eyle

Barış Manço 04:15
10

Yeni Bir Şarkı

İlhan İrem 03:25

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