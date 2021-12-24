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Hit Şarkılar
Best of Türkçe
70'ler Anadolu Rock | Best of 70'ler
70'ler Anadolu Rock | Best of 70'ler
31 Bölüm | 02:04:24
İnsanların hislerini daha sesli müziklerle dışarı vurduğu 1970 yıllarında yayınlanmış Anadolu Rock türündeki şarkıları dinleyebileceğiniz çalma listesi...
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01
Sevenler Ağlarmış
Üç Hürel
05:50
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02
Namus Belası
Cem Karaca
03:40
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03
Değmen Benim Yaslı Gamlı Gönlüme
Edip Akbayram
04:42
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04
İşte Hayat/ Orijinal
İlhan İrem
04:08
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05
Boşu Boşuna
Edip Akbayram
03:40
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06
Arap Sacı
Erkin Koray
03:35
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07
Kendim Ettim Kendim Buldum
Cem Karaca
03:59
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08
Bir Sevmek Bin Defa
Üç Hürel
04:58
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09
Kirpiklerin Ok Ok Eyle
Barış Manço
04:15
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10
Yeni Bir Şarkı
İlhan İrem
03:25
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