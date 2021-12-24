×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç

DİNLENİYOR...

7/24 Dinle Hit Şarkılar Best of Türkçe 80'ler Anadolu Rock | Best of 80'ler
80'ler Anadolu Rock | Best of 80'ler

80'ler Anadolu Rock | Best of 80'ler

35 Bölüm | 02:29:56

Rock müziğin yayılmasını sağlayan sanatçıların 1980 yıllarında yayınlanmış Anadolu Rock türündeki şarkılarını dinleyebileceğiniz çalma listesi...
DİNLE TAKİP ET
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Hal Hal

Barış Manço 03:48
02

Gibi Gibi

Barış Manço 04:31
03

Leylim Ley

Edip Akbayram 04:20
04

Peynir Gemisi

Cem Karaca 04:10
05

Bugün Bayram Çocuklar

Barış Manço 02:34
06

Öyle Bir Geçer Zaman ki

Erkin Koray 05:19
07

Gülpembe

Barış Manço 04:46
08

Hep Kahır

Cem Karaca 05:21
09

Dağlar Dağlar

Barış Manço 03:23
10

Sevda Kuşun Kanadında

Cem Karaca 04:54

...

KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

60'lar Türkçe Pop | Best Of 60'lar
70'ler Türkçe Pop | Best of 70'ler
80'ler Türkçe Pop | Best of 80'ler
90'lar Türkçe Pop | Best of 90'lar
2000'ler Türkçe Pop | Best of 2000'ler
2010'lar Türkçe Pop | Best of 2010'lar
2020'ler Türkçe Pop | Best of 2020'ler
90'lar Türkçe Rock | Best of 90'lar
2000'ler Türkçe Rock | Best of 2000'ler
70'ler Anadolu Rock | Best of 70'ler
70'ler Türk Sanat Müziği | Best Of 70'ler
80'ler Türk Sanat Müziği | Best Of 80'ler
70'ler Arabesk Müzik | Best of 70'ler
80'ler Arabesk Müzik | Best of 80'ler
70'ler Türk Halk Müziği | Best of 70'ler
80'ler Türk Halk Müziği | Best Of 80'ler
90'lar Türk Halk Müziği | Best Of 90'ler
2000'ler Türk Halk Müziği | Best Of 2000'ler

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı

1x

Ses Hızı