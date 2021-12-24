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Hit Şarkılar
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80'ler Anadolu Rock | Best of 80'ler
80'ler Anadolu Rock | Best of 80'ler
35 Bölüm | 02:29:56
Rock müziğin yayılmasını sağlayan sanatçıların 1980 yıllarında yayınlanmış Anadolu Rock türündeki şarkılarını dinleyebileceğiniz çalma listesi...
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01
Hal Hal
Barış Manço
03:48
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02
Gibi Gibi
Barış Manço
04:31
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03
Leylim Ley
Edip Akbayram
04:20
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04
Peynir Gemisi
Cem Karaca
04:10
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05
Bugün Bayram Çocuklar
Barış Manço
02:34
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06
Öyle Bir Geçer Zaman ki
Erkin Koray
05:19
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07
Gülpembe
Barış Manço
04:46
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08
Hep Kahır
Cem Karaca
05:21
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09
Dağlar Dağlar
Barış Manço
03:23
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10
Sevda Kuşun Kanadında
Cem Karaca
04:54
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