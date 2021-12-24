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Best of Türkçe
80'ler Türkçe Pop | Best of 80'ler
80'ler Türkçe Pop | Best of 80'ler
42 Bölüm | 02:33:10
Pop müziğin kimliğinin oluşmasında en çok etkili olan 1980 yıllarında yayınlanmış Türkçe Pop türündeki şarkıları dinleyebileceğiniz çalma listesi...
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01
Söyletme Beni
Nükhet Duru
02:48
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02
Diday Diday Day
MFÖ
02:57
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03
Esmer Günler
Kayahan
03:35
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04
Beni Unutma
Sezen Aksu
04:53
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05
Seni Beklerim Öptüğüm Yerde
Nilüfer
02:26
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06
Son Mektup
Zerrin Özer
05:56
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07
Damarımda Kanımsın
Nazan Öncel
03:32
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08
Bir de Bana Sor (Orijinal)
Erol Evgin
03:13
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09
Şinanay
Sezen Aksu
04:34
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10
Erkekler Ağlamaz/ Orijinal
Nilüfer
04:06
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