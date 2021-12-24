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7/24 Dinle Hit Şarkılar Best of Türkçe 80'ler Türkçe Pop | Best of 80'ler
80'ler Türkçe Pop | Best of 80'ler

80'ler Türkçe Pop | Best of 80'ler

42 Bölüm | 02:33:10

Pop müziğin kimliğinin oluşmasında en çok etkili olan 1980 yıllarında yayınlanmış Türkçe Pop türündeki şarkıları dinleyebileceğiniz çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Söyletme Beni

Nükhet Duru 02:48
02

Diday Diday Day

MFÖ 02:57
03

Esmer Günler

Kayahan 03:35
04

Beni Unutma

Sezen Aksu 04:53
05

Seni Beklerim Öptüğüm Yerde

Nilüfer 02:26
06

Son Mektup

Zerrin Özer 05:56
07

Damarımda Kanımsın

Nazan Öncel 03:32
08

Bir de Bana Sor (Orijinal)

Erol Evgin 03:13
09

Şinanay

Sezen Aksu 04:34
10

Erkekler Ağlamaz/ Orijinal

Nilüfer 04:06

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