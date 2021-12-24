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7/24 Dinle Hit Şarkılar Best of Türkçe 90'lar Türkçe Pop | Best of 90'lar
90'lar Türkçe Pop | Best of 90'lar

90'lar Türkçe Pop | Best of 90'lar

72 Bölüm | 04:46:02

Yıllar geçse de eskimeyen, o benzersiz bestelerin yer aldığı 90'lı yıllara ait şarkıları senin için derledik. İşte Sezen Aksu, Nilüfer ve Nazan Öncel gibi isimlerin efsaneleşmiş şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Seni Bana Yazmışlar

Oya & Bora 03:24
02

Tuana

Levent Yüksel 05:19
03

Kızımız Olacaktı

İzel 04:31
04

Faka Bastın

Emel Müftüoğlu 03:28
05

Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam

Sezen Aksu 03:26
06

Onu Alma Beni Al

Sezen Aksu 03:39
07

Ölürüm Sana

Tarkan 04:06
08

Beni Bırakın

Levent Yüksel 04:08
09

Ben Güzelden Anlarım

Kenan Doğulu 03:50
10

Alısamadım

Haluk Levent 04:47

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