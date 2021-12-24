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Hit Şarkılar
Best of Türkçe
90'lar Türkçe Pop | Best of 90'lar
90'lar Türkçe Pop | Best of 90'lar
72 Bölüm | 04:46:02
Yıllar geçse de eskimeyen, o benzersiz bestelerin yer aldığı 90'lı yıllara ait şarkıları senin için derledik. İşte Sezen Aksu, Nilüfer ve Nazan Öncel gibi isimlerin efsaneleşmiş şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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01
Seni Bana Yazmışlar
Oya & Bora
03:24
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02
Tuana
Levent Yüksel
05:19
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03
Kızımız Olacaktı
İzel
04:31
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04
Faka Bastın
Emel Müftüoğlu
03:28
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05
Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam
Sezen Aksu
03:26
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06
Onu Alma Beni Al
Sezen Aksu
03:39
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07
Ölürüm Sana
Tarkan
04:06
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08
Beni Bırakın
Levent Yüksel
04:08
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09
Ben Güzelden Anlarım
Kenan Doğulu
03:50
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10
Alısamadım
Haluk Levent
04:47
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