90'lar Türkçe Pop | Best of 90'lar

Yıllar geçse de eskimeyen, o benzersiz bestelerin yer aldığı 90'lı yıllara ait şarkıları senin için derledik. İşte Sezen Aksu, Nilüfer ve Nazan Öncel gibi isimlerin efsaneleşmiş şarkıların yer aldığı çalma listesi...