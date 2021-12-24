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7/24 Dinle Hit Şarkılar Best of Türkçe 90'lar Türkçe Rock | Best of 90'lar
90'lar Türkçe Rock | Best of 90'lar

90'lar Türkçe Rock | Best of 90'lar

15 Bölüm | 01:06:27

90'lar dönemine damga vurmuş unutulmaz rock şarkılarını senin için derledik. İşte Şebnem Ferah ve Teoman gibi başarılı müzisyenlerin şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Son Rüya

Tüzmen 04:56
02

Vazgeçtim Dünyadan

Şebnem Ferah 05:37
03

Bebek

Acilservis 05:19
04

Geçmişler

Grup İkinci Kuşak 04:17
05

Koparıldım

Batu 03:26
06

Güneş Sensiz Doğacak

Öztürk 04:48
07

Gemiler

Teoman 04:20
08

Kardelen

Teoman 03:35
09

Köprüaltı

Duman 04:51
10

Sözlerimi Geri Alamam

Bulutsuzluk Özlemi 03:31

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