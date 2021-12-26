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90'lar Türk Halk Müziği | Best Of 90'ler
90'lar Türk Halk Müziği | Best Of 90'ler
15 Bölüm | 01:00:42
90'lı yılların en sevilen türkülerini senin için derledik. İşte 90'lı yıllara ait türküleri dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Ormancı
Kubat
05:15
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02
Halkalı Şeker
Eskişehir Türküleri
03:19
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03
Turnalar
Yavuz Bingöl
04:02
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04
Eklemedir Koca Konak
Zara
04:10
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05
Bağa Girdim
Nuray Hafiftaş
04:13
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06
Değmen Benim Gamlı Yaşlı Gönlüme
Zara
03:45
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07
Türkülerle Gömün Beni
Güler Duman
03:04
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08
İki Keklik
Kubat
04:23
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09
İki Keklik
Sümer Ezgü
04:00
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10
İki Keklik
Balıkesir Türküleri
04:23
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