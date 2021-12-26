×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç

DİNLENİYOR...

7/24 Dinle Hit Şarkılar Best of Türkçe 90'lar Türk Halk Müziği | Best Of 90'ler
90'lar Türk Halk Müziği | Best Of 90'ler

90'lar Türk Halk Müziği | Best Of 90'ler

15 Bölüm | 01:00:42

90'lı yılların en sevilen türkülerini senin için derledik. İşte 90'lı yıllara ait türküleri dinleyebileceğin çalma listesi...
DİNLE TAKİP ET
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Ormancı

Kubat 05:15
02

Halkalı Şeker

Eskişehir Türküleri 03:19
03

Turnalar

Yavuz Bingöl 04:02
04

Eklemedir Koca Konak

Zara 04:10
05

Bağa Girdim

Nuray Hafiftaş 04:13
06

Değmen Benim Gamlı Yaşlı Gönlüme

Zara 03:45
07

Türkülerle Gömün Beni

Güler Duman 03:04
08

İki Keklik

Kubat 04:23
09

İki Keklik

Sümer Ezgü 04:00
10

İki Keklik

Balıkesir Türküleri 04:23

...

KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

60'lar Türkçe Pop | Best Of 60'lar
70'ler Türkçe Pop | Best of 70'ler
80'ler Türkçe Pop | Best of 80'ler
90'lar Türkçe Pop | Best of 90'lar
2000'ler Türkçe Pop | Best of 2000'ler
2010'lar Türkçe Pop | Best of 2010'lar
2020'ler Türkçe Pop | Best of 2020'ler
90'lar Türkçe Rock | Best of 90'lar
2000'ler Türkçe Rock | Best of 2000'ler
70'ler Anadolu Rock | Best of 70'ler
80'ler Anadolu Rock | Best of 80'ler
70'ler Türk Sanat Müziği | Best Of 70'ler
80'ler Türk Sanat Müziği | Best Of 80'ler
70'ler Arabesk Müzik | Best of 70'ler
80'ler Arabesk Müzik | Best of 80'ler
70'ler Türk Halk Müziği | Best of 70'ler
80'ler Türk Halk Müziği | Best Of 80'ler
2000'ler Türk Halk Müziği | Best Of 2000'ler

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı

1x

Ses Hızı