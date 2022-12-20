×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Hit Şarkılar Best of Yabancı Best of 70'ler | Yabancı Pop
Best of 70'ler | Yabancı Pop

Best of 70'ler | Yabancı Pop

Best of Yabancı

7 Bölüm | 29:02
ABBA gibi 70'lere damga vurmuş unutulmaz müzik gruplarının şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Dady Cool

Boney M. 03:38
02

Stayin' Alive

Bee Gees 04:09
03

I Will Survive

Gloria Gaynor 04:21
04

Don't Stop Til You Get Enough

Michael Jackson 04:13
05

Mamma Mia

ABBA 03:35
06

Gimme Gimme Gimme

ABBA 05:26
07

Rasputin

Boney M. 03:40
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Best of 80'ler | Yabancı Rock
Best of 90'lar | Yabancı Rock
Best of 90'lar | Yabancı Pop
Best of 80'ler | Yabancı Pop

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı