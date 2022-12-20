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Hit Şarkılar
Best of Yabancı
Best of 70'ler | Yabancı Pop
Best of 70'ler | Yabancı Pop
Best of Yabancı
7 Bölüm | 29:02
ABBA gibi 70'lere damga vurmuş unutulmaz müzik gruplarının şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Dady Cool
Boney M.
03:38
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02
Stayin' Alive
Bee Gees
04:09
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03
I Will Survive
Gloria Gaynor
04:21
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04
Don't Stop Til You Get Enough
Michael Jackson
04:13
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05
Mamma Mia
ABBA
03:35
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06
Gimme Gimme Gimme
ABBA
05:26
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07
Rasputin
Boney M.
03:40
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