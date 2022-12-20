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Hit Şarkılar
Best of Yabancı
Best of 80'ler | Yabancı Pop
Best of 80'ler | Yabancı Pop
Best of Yabancı
11 Bölüm | 47:31
80'lerin pop kültürüne damga vurmuş en iyi yabancı pop şarkıları senin için derledik! İşte 80'lerin çok sevilen pop şarkıları...
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01
Circle in the Sand
Belinda Carlisle
03:39
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02
Heaven Is a Place on Earth
Belinda Carlisle
04:03
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03
Englishman in New York
Sting
04:26
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04
Careless Whisper
George Michael
05:00
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05
Cheri Cheri Lady
Modern Talking
03:17
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06
Big In Japan
Alphaville
03:51
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07
Self Control
Laura Branigan
05:05
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08
Never Gonna Give You Up
Rick Astley
03:32
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09
Thriller
Michael Jackson
05:57
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10
La Isla Bonita
Madonna
04:05
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