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7/24 Dinle Hit Şarkılar Best of Yabancı Best of 80'ler | Yabancı Pop
Best of 80'ler | Yabancı Pop

Best of 80'ler | Yabancı Pop

Best of Yabancı

11 Bölüm | 47:31
80'lerin pop kültürüne damga vurmuş en iyi yabancı pop şarkıları senin için derledik! İşte 80'lerin çok sevilen pop şarkıları...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Circle in the Sand

Belinda Carlisle 03:39
02

Heaven Is a Place on Earth

Belinda Carlisle 04:03
03

Englishman in New York

Sting 04:26
04

Careless Whisper

George Michael 05:00
05

Cheri Cheri Lady

Modern Talking 03:17
06

Big In Japan

Alphaville 03:51
07

Self Control

Laura Branigan 05:05
08

Never Gonna Give You Up

Rick Astley 03:32
09

Thriller

Michael Jackson 05:57
10

La Isla Bonita

Madonna 04:05
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