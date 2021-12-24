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Hit Şarkılar
Best of Yabancı
Best of 80'ler | Yabancı Rock
Best of 80'ler | Yabancı Rock
10 Bölüm | 42:56
80'lerin en iyi yabancı rock şarkılarını senin için derledik. İşte o Bon Jovi ve Metallica gibi efsaneleşmiş isimlerin unutulmaz şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Call Me
Blondie
03:30
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02
Start Me Up
The Rolling Stones
03:28
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03
It Must Have Been Love
Roxette
04:16
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04
Listen To Your Heart
Roxette
05:16
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05
Back In Black Music
AC/DC
04:14
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06
Livin' On A Prayer
Bon Jovi
04:10
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07
You Give Love A Bad Name
Bon Jovi
03:45
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08
I Love Rock 'n' Roll
Joan Jett
02:55
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09
One
Metallica
07:06
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10
Rock You Like A Hurricane
Scorpions
04:16
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