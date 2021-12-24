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7/24 Dinle Hit Şarkılar Best of Yabancı Best of 90'lar | Yabancı Rock
Best of 90'lar | Yabancı Rock

Best of 90'lar | Yabancı Rock

7 Bölüm | 29:56

90'ların unutulmayan yabancı rock şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte The Cranberries ve Nirvana gibi efsane grupların şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Hellraiser

Ozzy Osbourne 04:53
02

Losing My Religion

R.e.m 04:31
03

Zombie

The Cranberries 05:42
04

Wonderwall

Oasis 03:54
05

Personal Jesus

Depeche Mode 03:46
06

Smells Like Teen Spirit

Nirvana 04:38
07

Dumb

Nirvana 02:32

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