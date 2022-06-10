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Sadece 2010'lar | Hit 40

Sadece 2010'lar | Hit 40

Hit 40

13 Bölüm | 52:29
2010'lu yılların gelmiş geçmiş en iyi şarkıları bu çalma listesinde! İşte senin de sevebileceğini düşündüğümüz şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yan Benimle

Sıla 04:45
02

Irgalamaz Beni

Gülşen 03:41
03

Çalkala

Demet Akalın 03:13
04

Yakar Geçerim

Ajda Pekkan 04:24
05

Nalan

Emir Can İğrek 03:28
06

Afitap

Sıla 03:56
07

Gıybet

Serdar Ortaç 03:15
08

Ahu

Mabel Matiz 03:35
09

Vaziyetler

Sıla 03:19
10

Sardunyalar

Toygar Işıklı 04:42
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