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Hit Şarkılar
Hit 40
Sadece 2010'lar | Hit 40
Sadece 2010'lar | Hit 40
Hit 40
13 Bölüm | 52:29
2010'lu yılların gelmiş geçmiş en iyi şarkıları bu çalma listesinde! İşte senin de sevebileceğini düşündüğümüz şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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01
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Sıla
04:45
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02
Irgalamaz Beni
Gülşen
03:41
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03
Çalkala
Demet Akalın
03:13
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04
Yakar Geçerim
Ajda Pekkan
04:24
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05
Nalan
Emir Can İğrek
03:28
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06
Afitap
Sıla
03:56
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07
Gıybet
Serdar Ortaç
03:15
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08
Ahu
Mabel Matiz
03:35
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09
Vaziyetler
Sıla
03:19
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10
Sardunyalar
Toygar Işıklı
04:42
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