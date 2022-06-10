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Sadece 90'lar | Hit 40

Sadece 90'lar | Hit 40

Hit 40

3 Bölüm | 12:15
90'ların efsaneleşmiş şarkılardan en sevilenleri bu çalma listesinde! İşte Sertab Erener ve Yıldız Tilbe gibi müzisyenlerin de şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yanarım

Sertab Erener 03:15
02

Delikanlım

Yıldız Tilbe 05:14
03

Kaçın Kurası

Sezen Aksu 03:46
... KAPAT
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