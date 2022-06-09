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7/24 Dinle Hit Şarkılar Hit 40 Sadece Arabesk- Fantezi | Hit 40
Sadece Arabesk- Fantezi | Hit 40

Sadece Arabesk- Fantezi | Hit 40

Hit 40

32 Bölüm | 02:22:28
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Delikanlım

Yıldız Tilbe 05:14
02

Benim İçin Üzülme

Bergen 04:59
03

Seni Yazdım

Müslüm Gürses 04:33
04

Sen Affetsen

Bergen 04:21
05

Acıların Kadını

Bergen 03:15
06

Eller Aldı

Bergen 03:38
07

Bana Sor

Ferdi Tayfur 06:01
08

Sevgilim Ol

Bergen 04:42
09

Sabahçı Kahvesi

Ferdi Tayfur 04:40
10

Nilüfer

Müslüm Gürses 04:18
... KAPAT
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