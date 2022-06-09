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7/24 Dinle
Hit Şarkılar
Hit 40
Sadece Arabesk- Fantezi | Hit 40
Sadece Arabesk- Fantezi | Hit 40
Hit 40
32 Bölüm | 02:22:28
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01
Delikanlım
Yıldız Tilbe
05:14
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02
Benim İçin Üzülme
Bergen
04:59
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03
Seni Yazdım
Müslüm Gürses
04:33
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04
Sen Affetsen
Bergen
04:21
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05
Acıların Kadını
Bergen
03:15
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06
Eller Aldı
Bergen
03:38
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07
Bana Sor
Ferdi Tayfur
06:01
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08
Sevgilim Ol
Bergen
04:42
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09
Sabahçı Kahvesi
Ferdi Tayfur
04:40
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10
Nilüfer
Müslüm Gürses
04:18
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