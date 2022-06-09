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7/24 Dinle Hit Şarkılar Hit 40 Sadece Pop Müzik | Hit 40
Sadece Pop Müzik | Hit 40

Sadece Pop Müzik | Hit 40

Hit 40

36 Bölüm | 02:23:35
Türkçe ve yabancı olmak üzere çok sevilen pop şarkıları bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte senin de sevebileceğini düşündüğümüz şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Crazy In Love

Beyonce 03:55
02

Dön Bebeğim

Tarkan 04:45
03

Yan Benimle

Sıla 04:45
04

Womanizer

Britney Spears 03:43
05

Yanarım

Sertab Erener 03:15
06

Dudak

Edis 03:43
07

Get Right

Jennifer Lopez 03:45
08

Irgalamaz Beni

Gülşen 03:41
09

Yalla

Inna 02:49
10

Her Mevsim Yazım

Zeynep Bastık 03:13
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