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Hit Şarkılar
Hit 40
Sadece Pop Müzik | Hit 40
Sadece Pop Müzik | Hit 40
Hit 40
36 Bölüm | 02:23:35
Türkçe ve yabancı olmak üzere çok sevilen pop şarkıları bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte senin de sevebileceğini düşündüğümüz şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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01
Crazy In Love
Beyonce
03:55
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02
Dön Bebeğim
Tarkan
04:45
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03
Yan Benimle
Sıla
04:45
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04
Womanizer
Britney Spears
03:43
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05
Yanarım
Sertab Erener
03:15
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06
Dudak
Edis
03:43
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07
Get Right
Jennifer Lopez
03:45
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08
Irgalamaz Beni
Gülşen
03:41
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09
Yalla
Inna
02:49
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10
Her Mevsim Yazım
Zeynep Bastık
03:13
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