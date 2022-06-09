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Hit Şarkılar
Hit 40
Sadece Rock | Hit 40
Sadece Rock | Hit 40
Hit 40
17 Bölüm | 01:07:33
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01
Ve Gülümse Şimdi (Akustik)
Emre Aydın
04:37
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02
Senden Daha Güzel
Duman
03:59
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03
Son Nefesim (Akustik)
Kolpa
04:26
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04
Anlayamazsın
Seksendört
04:02
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05
Aklımı Geri Ver
Seksendört
03:40
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06
Severek Ayrılanlar
Ayna
04:28
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07
Sen Beni Unutamazsın
Emre Aydın
04:00
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08
Hiç Bitmez Bu Masal
Kolpa
03:44
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09
Düğüm
Kolpa
04:31
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10
Belalım
Emre Aydın
04:27
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