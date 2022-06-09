×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Hit Şarkılar Hit 40 Sadece Türküler | Hit 40
Sadece Türküler | Hit 40

Sadece Türküler | Hit 40

Hit 40

14 Bölüm | 01:08:23
Çok sevilen türküleri bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte senin de sevebileceğini düşündüğümüz türkülerin yer aldığı çalma listesi...
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Gönül Dağı

Neşet Ertaş 04:58
02

Neredesin Sen

Neşet Ertaş 05:28
03

Ne Güzel Yaratmış

Neşet Ertaş 02:04
04

Zahidem

Neşet Ertaş 04:20
05

Yalan Dünya

Neşet Ertaş 06:24
06

O Şirin Sözlerine

Neşet Ertaş 03:44
07

Yazımı Kışa Çevirdin

Neşet Ertaş 06:22
08

Bahçe Duvarından Aştım (Engin Sarıl & Erhan Boraer Remix)

Neşet Ertaş 03:16
09

Doyulur mu Doyulur mu

Neşet Ertaş 06:38
10

Zülüf Dökülmüş Yüze

Neşet Ertaş 06:10
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Sadece Pop Müzik | Hit 40
Sadece Arabesk- Fantezi | Hit 40
Sadece Yabancı Pop | Hit 40
Sadece 80'ler | Hit 40
Sadece 90'lar | Hit 40
Sadece 2000'ler | Hit 40
Sadece 2010'lar | Hit 40
Sadece 2020'ler | Hit 40

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı