Sadece Türküler | Hit 40

Hit 40 14 Bölüm | 01:08:23 14 Bölüm | 01:08:23

Çok sevilen türküleri bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte senin de sevebileceğini düşündüğümüz türkülerin yer aldığı çalma listesi...