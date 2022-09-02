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En İyi Cem Karaca Şarkıları

En İyi Cem Karaca Şarkıları

Top 10

6 Bölüm | 26:05
Cem Karaca'nın çok sevilen 10 şarkısını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Cem Karaca'nın birbirinden güzel şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Namus Belası

Cem Karaca 03:40
02

Islak Islak

Cem Karaca 04:50
03

İşte Geldik Gidiyoruz

Cem Karaca 06:07
04

Bu Son Olsun

Cem Karaca 02:46
05

Deniz Üstü Köpürür

Cem Karaca 04:11
06

Sen de Başını Alıp Gitme

Cem Karaca 04:31
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