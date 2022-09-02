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Hit Şarkılar
Top 10
En İyi Cem Karaca Şarkıları
En İyi Cem Karaca Şarkıları
Top 10
6 Bölüm | 26:05
Cem Karaca'nın çok sevilen 10 şarkısını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Cem Karaca'nın birbirinden güzel şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Namus Belası
Cem Karaca
03:40
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02
Islak Islak
Cem Karaca
04:50
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03
İşte Geldik Gidiyoruz
Cem Karaca
06:07
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04
Bu Son Olsun
Cem Karaca
02:46
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05
Deniz Üstü Köpürür
Cem Karaca
04:11
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06
Sen de Başını Alıp Gitme
Cem Karaca
04:31
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