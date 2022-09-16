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7/24 Dinle Hit Şarkılar Top 10 En İyi Hadise Şarkıları
En İyi Hadise Şarkıları

En İyi Hadise Şarkıları

Top 10

10 Bölüm | 37:07
Türkçe pop müziğin cool ismi Hadise'nin en çok dinlenen ilk 10 şarkısını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Hadise'nin çok sevilen şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Küçük Bir Yol

Hadise 04:40
02

Yaz Günü

Hadise 03:37
03

Aşk Kaç Beden Giyer

Hadise 03:20
04

Şampiyon

Hadise 04:06
05

Hay Hay

Hadise 03:38
06

Olsun

Hadise 04:27
07

Düm Tek Tek

Hadise 03:03
08

Prenses

Hadise 03:55
09

Nerdesin Aşkım

Hadise 03:11
10

Evlenmeliyiz

Hadise 03:10
... KAPAT
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