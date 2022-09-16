En İyi Hadise Şarkıları

Top 10 10 Bölüm | 37:07 10 Bölüm | 37:07

Türkçe pop müziğin cool ismi Hadise'nin en çok dinlenen ilk 10 şarkısını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Hadise'nin çok sevilen şarkılarının yer aldığı çalma listesi...