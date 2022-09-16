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Top 10
En İyi Mabel Matiz Şarkıları
En İyi Mabel Matiz Şarkıları
Top 10
10 Bölüm | 44:10
"Zor Değil" adlı şarkısıyla herkesin gönlünde taht kurmayı başaran başarılı şarkıcı Mabel Matiz'in çok dinlenen şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Mabel Matiz'in çok sevilen şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Gel
Mabel Matiz
04:47
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02
Ahu
Mabel Matiz
03:35
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03
Sarışın
Mabel Matiz
05:01
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04
Öyle Kolaysa
Mabel Matiz
04:41
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05
Adını Sen Koy
Mabel Matiz
04:33
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06
Bir Hadise Var
Mabel Matiz
04:40
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07
Atlar Yoruldu
Mabel Matiz
04:06
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08
Dört Duvar
Mabel Matiz
04:30
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09
Zor Değil
Mabel Matiz
04:32
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10
Fena Halde Bela
Mabel Matiz
03:45
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1x
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1.5x
1x
0.75x
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