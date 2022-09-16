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7/24 Dinle Hit Şarkılar Top 10 En İyi Mabel Matiz Şarkıları
En İyi Mabel Matiz Şarkıları

En İyi Mabel Matiz Şarkıları

Top 10

10 Bölüm | 44:10
"Zor Değil" adlı şarkısıyla herkesin gönlünde taht kurmayı başaran başarılı şarkıcı Mabel Matiz'in çok dinlenen şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Mabel Matiz'in çok sevilen şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Gel

Mabel Matiz 04:47
02

Ahu

Mabel Matiz 03:35
03

Sarışın

Mabel Matiz 05:01
04

Öyle Kolaysa

Mabel Matiz 04:41
05

Adını Sen Koy

Mabel Matiz 04:33
06

Bir Hadise Var

Mabel Matiz 04:40
07

Atlar Yoruldu

Mabel Matiz 04:06
08

Dört Duvar

Mabel Matiz 04:30
09

Zor Değil

Mabel Matiz 04:32
10

Fena Halde Bela

Mabel Matiz 03:45
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