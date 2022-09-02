×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Hit Şarkılar Top 10 En İyi Neşet Ertaş Şarkıları
En İyi Neşet Ertaş Şarkıları

En İyi Neşet Ertaş Şarkıları

Top 10

10 Bölüm | 49:24
Neşet Ertaş'ın en çok dinlenen ilk 10 şarkısını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Neşet Ertaş'ın şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Gönül Dağı

Neşet Ertaş 04:58
02

Neredesin Sen

Neşet Ertaş 05:28
03

Ne Güzel Yaratmış

Neşet Ertaş 02:04
04

Zahidem

Neşet Ertaş 04:20
05

Yalan Dünya

Neşet Ertaş 06:24
06

O Şirin Sözlerine

Neşet Ertaş 03:44
07

Yazımı Kışa Çevirdin

Neşet Ertaş 06:22
08

Bahçe Duvarından Aştım (Engin Sarıl & Erhan Boraer Remix)

Neşet Ertaş 03:16
09

Doyulur mu Doyulur mu

Neşet Ertaş 06:38
10

Zülüf Dökülmüş Yüze

Neşet Ertaş 06:10
... KAPAT
**

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı