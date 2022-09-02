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Top 10
En İyi Neşet Ertaş Şarkıları
En İyi Neşet Ertaş Şarkıları
Top 10
10 Bölüm | 49:24
Neşet Ertaş'ın en çok dinlenen ilk 10 şarkısını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Neşet Ertaş'ın şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Gönül Dağı
Neşet Ertaş
04:58
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02
Neredesin Sen
Neşet Ertaş
05:28
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03
Ne Güzel Yaratmış
Neşet Ertaş
02:04
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04
Zahidem
Neşet Ertaş
04:20
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05
Yalan Dünya
Neşet Ertaş
06:24
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06
O Şirin Sözlerine
Neşet Ertaş
03:44
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07
Yazımı Kışa Çevirdin
Neşet Ertaş
06:22
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08
Bahçe Duvarından Aştım (Engin Sarıl & Erhan Boraer Remix)
Neşet Ertaş
03:16
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09
Doyulur mu Doyulur mu
Neşet Ertaş
06:38
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10
Zülüf Dökülmüş Yüze
Neşet Ertaş
06:10
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