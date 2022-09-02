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Hit Şarkılar
Top 10
En İyi Sezen Aksu Şarkıları
En İyi Sezen Aksu Şarkıları
Top 10
10 Bölüm | 35:12
Sezen Aksu'nun en çok dinlenen 10 şarkısını bu çalma listesini bulabilirsin. İşte Sezen Aksu'nun en sevilen şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
İçime Sinmiyor (akustik)
Sezen Aksu
03:40
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02
Kaçın Kurası
Sezen Aksu
03:46
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03
Ben De Yoluma Giderim
Sezen Aksu
03:20
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04
Şinanay
Sezen Aksu
04:34
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05
Seni Kimler Aldı
Sezen Aksu
03:27
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06
Kusura Bakma
Devlerin Aşkı
Sezen Aksu
03:42
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07
Rakkas
Sezen Aksu
03:44
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08
Kaybolan Yıllar
Sezen Aksu
03:09
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09
Sen Ağlama
Sezen Aksu
05:50
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10
Vazgeçtim
Sezen Aksu
00:00
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