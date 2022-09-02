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7/24 Dinle Hit Şarkılar Top 10 En İyi Sezen Aksu Şarkıları
En İyi Sezen Aksu Şarkıları

En İyi Sezen Aksu Şarkıları

Top 10

10 Bölüm | 35:12
Sezen Aksu'nun en çok dinlenen 10 şarkısını bu çalma listesini bulabilirsin. İşte Sezen Aksu'nun en sevilen şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

İçime Sinmiyor (akustik)

Sezen Aksu 03:40
02

Kaçın Kurası

Sezen Aksu 03:46
03

Ben De Yoluma Giderim

Sezen Aksu 03:20
04

Şinanay

Sezen Aksu 04:34
05

Seni Kimler Aldı

Sezen Aksu 03:27
06

Kusura Bakma Devlerin Aşkı

Sezen Aksu 03:42
07

Rakkas

Sezen Aksu 03:44
08

Kaybolan Yıllar

Sezen Aksu 03:09
09

Sen Ağlama

Sezen Aksu 05:50
10

Vazgeçtim

Sezen Aksu 00:00
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