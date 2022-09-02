En İyi Sezen Aksu Şarkıları

Top 10 10 Bölüm | 35:12 10 Bölüm | 35:12

Sezen Aksu'nun en çok dinlenen 10 şarkısını bu çalma listesini bulabilirsin. İşte Sezen Aksu'nun en sevilen şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...