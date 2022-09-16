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Top 10
En İyi Sıla Şarkıları
En İyi Sıla Şarkıları
Top 10
10 Bölüm | 39:27
Sıla'nın en çok dinlenen ilk 10 şarkısını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Sıla'nın popüler şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
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Sıla
04:45
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02
Afitap
Sıla
03:56
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03
Vaziyetler
Sıla
03:19
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04
Oluruna Bırak
Sıla
04:05
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05
Bana Biraz Renk Ver
Sıla
04:12
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06
Engerek
Sıla
03:59
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07
Kafa
Sıla
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08
Acısa Da Öldürmez
Sıla
03:26
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09
İnandım
Sıla
03:32
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10
Zamanında
Sıla
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