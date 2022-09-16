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7/24 Dinle Hit Şarkılar Top 10 En İyi Sıla Şarkıları
En İyi Sıla Şarkıları

En İyi Sıla Şarkıları

Top 10

10 Bölüm | 39:27
Sıla'nın en çok dinlenen ilk 10 şarkısını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Sıla'nın popüler şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yan Benimle

Sıla 04:45
02

Afitap

Sıla 03:56
03

Vaziyetler

Sıla 03:19
04

Oluruna Bırak

Sıla 04:05
05

Bana Biraz Renk Ver

Sıla 04:12
06

Engerek

Sıla 03:59
07

Kafa

Sıla 02:43
08

Acısa Da Öldürmez

Sıla 03:26
09

İnandım

Sıla 03:32
10

Zamanında

Sıla 05:30
... KAPAT
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