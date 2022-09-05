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En İyi Yıldız Tilbe Şarkıları

En İyi Yıldız Tilbe Şarkıları

Top 10

5 Bölüm | 21:55
Yıldız Tilbe'nin en çok dinlenen ilk 10 şarkısını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Yıldız Tilbe'nin çok sevilen şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Delikanlım

Yıldız Tilbe 05:14
02

Sevemedim Ayrılığı

Yıldız Tilbe 04:14
03

Sana Değer

Yıldız Tilbe 04:38
04

Vazgeçtim

Yıldız Tilbe 04:37
05

İşim Olmaz ( Furkan Demir & Soner Özata Remix )

Yıldız Tilbe 03:12
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