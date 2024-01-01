Of Of Şarkı Sözleri
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Just whistle while you work
And cheerfully, together we can tidy up the place
So hum a merry tune
It won't take long when there's a song to help you set the pace
And as you sweep the room
Imagine that the broom is someone that you love
And soon you'll find you're dancing to the tune
When hearts are high, the time will fly, so whistle while you work
So whistle while you work
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Bir eda, bir çalım aldın başını gittin
Ne kadar masum bir şeyi terk ettin
Avunurken olur olmaz aşklarla
Seni hem sevdim hem senden nefret ettim
***
Ne sen unuttun ne ben unuttum
Aldatma kendini gel
Yanıyor içim, eriyor içim
Eskisinden de beter
***
Gel gel sarışınım gel
Gel sana âşığım gel
Gel gel gün ışığım gel
Gel çok karışığım gel
***
Bir ateş ki alev alev yanar içimde
Saçının kokusu kaldı ellerimde
Yatağımda deli gibi döner dururum
Dolaşır sanki hayalin hâlâ tenimde
***
Ne sen unuttun ne ben unuttum
Aldatma kendini gel
Yanıyor içim, eriyor içim
Eskisinden de beter
***
Gel gel sarışınım gel
Gel sana âşığım gel
Gel gel gün ışığım gel
Gel çok karışığım gel
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Neyine güveniyor kalbim
Boyumdan büyük bu sevda
En zorunu buldum aşkın
Kendini bana sakla
***
Yaşamazsam bugünü
Hayat beni bağışlamaz
Yarını bilmem unut dünü
Sana zararım dokunmaz
***
Bozuyorum aşk orucumu
Yıllar sonra seninle
Âşığım, hayranım her bir zerrene
Bakmaya kıyamadım bir kez yüzüne
Nazar değmesin, eğilsin âlem dizine
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