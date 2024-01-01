Bir eda, bir çalım aldın başını gittin Ne kadar masum bir şeyi terk ettin Avunurken olur olmaz aşklarla Seni hem sevdim hem senden nefret ettim *** Ne sen unuttun ne ben unuttum Aldatma kendini gel Yanıyor içim, eriyor içim Eskisinden de beter *** Gel gel sarışınım gel Gel sana âşığım gel Gel gel gün ışığım gel Gel çok karışığım gel *** Bir ateş ki alev alev yanar içimde Saçının kokusu kaldı ellerimde Yatağımda deli gibi döner dururum Dolaşır sanki hayalin hâlâ tenimde *** Ne sen unuttun ne ben unuttum Aldatma kendini gel Yanıyor içim, eriyor içim Eskisinden de beter *** Gel gel sarışınım gel Gel sana âşığım gel Gel gel gün ışığım gel Gel çok karışığım gel