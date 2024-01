Houria Aichi & L'Hijaz'Car

Ce bon vieux Stewball était un cheval de course, Et j'aurais bien aimé qu'il soit mien Il ne buvait jamais d'eau Il buvait toujours du vin *** Sa bride était d'argent Et sa crinière était d'or Mais la valeur de sa selle N'a jamais été révélée *** La fête foraine était bondée Et ce bon vieux Stewball y était Mais les paris étaient élevés Sur le cheval bai et la jument *** Oh, de si haut, là-bas, Devant tous les autres Est venu, trottant et dansant, Mon noble Stewball *** Si je pariais sur la jument grise Et si je parias sur le cheval bai Et si j'avais parié sur ce bon vieux Stewball, Je serais un homme libre aujourd'hui *** Oh, la chouette rayée hurle Et la tourterelle gémit Je suis un pauvre type dans le pétrin Je suis très loin de chez moi *** Ce bon vieux Stewball était un cheval de course, Et j'aurais bien aimé qu'il soit mien Il ne buvait jamais d'eau Il buvait toujours du vin https://lyricstranslate.com/tr/stewball-stewball.html