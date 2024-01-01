Bizim Eller / Bir başka Şarkı Sözleri
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Hubyarlı Aşık Alican
Bizim Eller / Bir başka
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Bugün erenlere kurban
Serim meydanda, meydanda
Bugün erenlere kurban
Serim meydanda, meydanda
***
Bütün ikrar canım feda
Canım meydanda, meydanda
Sultanım
***
Kellemi koltuğuma aldım
Kan ettim, kapına geldim
Kellemi koltuğuma aldım
Kan ettim, kapına geldim
***
Ettiğime pişman oldum
Sırrım meydanda, meydanda
Sultanım
***
Yoktur çınarım, timarım
Yoktur gönülde gümanım
Yoktur çınarım, timarım
Yoktur gönülde gümanım
***
Al malımı ver imanım
Varım meydanda, meydanda
Sultanım
***
Erlere hülle don biçin
Kelb-i rakiplerden kaçın
Erlere hülle don biçin
Kelb-i rakiplerden kaçın
***
Ben bülbülüm bir gül için
Zarım meydanda, meydanda
Sultanım
***
Gerçek olan olur veli
Veli olan olur gani
Gerçek olan olur veli
Veli olan olur gani
***
Nesimi'yem yüzün beni
Derim meydanda, meydanda
***
Ali, Ali canım Ali
Canda cananım Ali
Sen alemler umudusun
Hacı bektaşı veli
Ya Muhammet ya Ali
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Oy oy oy oy mendilini ver bana, mendilini ver bana
Yuyumda kuruduyum, yuyumda kuruduyum
Oy oy oy oy yâr senin dillerini, yâr senin dillerini
Ben nasıl unuduyum, ben nasıl unuduyum?
***
Oy ellikten ellikten, su gelir gazellikten
Yârime nazar değmiş besbelli güzellikten
Oy ellikten ellikten, su gelir gazellikten
Yârime nazar değmiş besbelli güzellikten
***
Oy oy oy oy mendilimin biçimi, mendilimin biçimi
Yalan dünya geçimi, yalan dünya geçimi
Oy oy oy oy gel yârim buluşalım, gel yârim buluşalım
Bir sigara içimi, bir sigara içimi
***
Oy ellikten ellikten, su gelir gazellikten
Yârime nazar değmiş besbelli güzellikten
Oy ellikten ellikten, su gelir gazellikten
Yârime nazar değmiş besbelli güzellikten
***
Oy oy oy oy bir yâr sevdim karalı, bir yâr sevdim karalı
Kaşı gözü boyalı kaşı gözü boyalı
Oy oy oy oy sordum aslı nereli, sordum aslı nereli
Dedi Sivas Zaralı, dedi Sivas Zaralı
***
Oy ellikten ellikten, su gelir gazellikten
Yârime nazar değmiş besbelli güzellikten
Oy ellikten ellikten, su gelir gazellikten
Yârime nazar değmiş besbelli güzellikten
***
Dereden tutdum cücük ağzı burnu küçücük
Dereden tutdum cücük ağzı burnu küçücük
Ben size gelemiyom sen bize gel ezücük
Ben size gelemiyom sen bize gel ezücük
***
Dereden tutdum kuşu, çıkamıyom yokuşu
Dereden tutdum kuşu, çıkamıyom yokuşu
Tut elimden sevdüğüm, olalım cennet kuşu
Tut elimden sevdüğüm, olalım cennet kuşu
***
Kuşburnunun alına mendil astım dalına
Kuşburnunun alına mendil astım dalına
Bülbül gülüne hasret, bense nazlı yârime
Bülbül gülüne hasret, bense nazlı yârime
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Alaçam'a gel yârim
Sevildiğini gör rârim yâr
Gül yüzünde gül açar
Sen güldükce gül yârim yâr
***
Alaçam'ın dalını
Sorsam yârın halını yâr
Yâri bana verseler
Niydem dünya balını yâr
***
Alaçam'ın pürüne
Sevdalandım (Vurulmuşam) birine yâr
Yari (Seni) benden edenler
Sürüm sürüm sürüne yâr