Hülya Avşar

Bir küskün bir barışıksın Ne kadar da karışıksın Galiba sen alışıksın Ama ben anlamadım *** Olmadık an Geliyorsun İsteyince Gidiyorsun Sözde beni seviyorsun Ama ben anlamadım *** Hey hey hey hey hey Sen adamım Sende bir şeylerim kaldı Böyle çekip gitmek var mı İşte bu olmadı *** Sende şeytan tüyü mü var Yoksa bende büyü mü var Böyle nasıl geçti yıllar Yine ben anlamadım *** Olmadık an geliyorsun İsteyince gidiyorsun Sözde beni seviyorsun Ama ben anlamadım

Hep aynı sorular hep aynı cevaplar Kim bilir doğruyu kim beni yargılar Karar benim kendi kararım Zindanında yaşarım aşkı Işık var ya da yok fark etmez Gözlerini güneşim seçtim *** Sen varsan ben varım Sen dolu dört yanım Her nefes her anım Ben seni yaşarım *** İstersem olurum bir sevgi uğruna Yıkarım her şeyi günahım boynuma Karar benim kendi kararım Zindanında yaşarım aşkı Işık var ya da yok fark etmez Gözlerini güneşim seçtim *** Sen varsan ben varım Sen dolu dört yanım Her nefes her anım Ben seni yaşarım