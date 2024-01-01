Hülya Avşar

Ah Be Güzelim Analar tahtını yaparmış bahtını değil Aklını başına topla git, hem sev hem sevil Kaç yangından çıktım ben elimde değil Çek git bu sevdadan beni hayatından sil *** Çok canım çekiyor seni, şeytan diyor ki al Yaralı ceylan gibiyim korkuyorum yar İstemeden yakarım canını, ah ne lüzum var Çek git, kendinin kadrini kıymetini bil *** Ah be güzelim ah, ben seni üzerim ah Sadece gezerim ah, yarınım dünüm yok benim Hancı değilim ah, yolcu değilim ah Borcunu ödedim ah, bundan böyle bu düzenim *** Git kendine iyi birisini bul Kul, köle olsun kız ya da dul Bende hayır yok, vefa yok Derdim ne aşk, ne para pul *** Git kendine iyi birisini bul Kul, köle olsun kız ya da dul Bende hayır yok, vefa yok Derdim ne aşk, ne para pul *** Analar tahtını yaparmış bahtını değil Aklını başına topla git, hem sev hem sevil Kaç yangından çıktım ben elimde değil Çek git bu sevdadan beni hayatından sil *** Çok canım çekiyor seni, şeytan diyor ki al Yaralı ceylan gibiyim korkuyorum yar İstemeden yakarım canını, ah ne lüzum var Çek git, kendinin kadrini kıymetini bil *** Ah be güzelim ah, ben seni üzerim ah Sadece gezerim ah, yarınım dünüm yok benim Hancı değilim ah, yolcu değilim ah Borcunu ödedim ah, bundan böyle bu düzenim *** Git kendine iyi birisini bul Kul, köle olsun kız ya da dul Bende hayır yok, vefa yok Derdim ne aşk, ne para pul *** Git kendine iyi birisini bul Kul, köle olsun kız ya da dul Bende hayır yok, vefa yok Derdim ne aşk, ne para pul *** Git kendine iyi birisini bul Kul, köle olsun kız ya da dul Bende hayır yok, vefa yok Derdim ne aşk, ne para pul *** Git kendine iyi birisini bul Kul, köle olsun kız ya da dul Bende hayır yok, vefa yok Derdim ne aşk, ne para pul *** Derdim ne aşk, ne para pul

Aradın mı Aklıma gelmiyor artık Ne çabuk unutuldu yüzün Bana aşkını vermeye kalkma Ne yazık ki yalanmış sözün *** Başka bir aşka gücüm yok Seneler çabuk yordu beni Bütün ömrümü uğruna verdim İsteseydi arardı beni *** Günah mı, yalan mı? Yürekli ol da cevap ver Seni son defa arzularken Bana bir kerecik hesap ver *** Aradın mı seni yar diye koynuma saklarken? Aradın mı geceler boyu hasreti koklarken? Aradın mı kabul etmeden ayrılığı, cevap ver *** Aradın mı seni yar diye koynuma saklarken? Aradın mı geceler boyu hasreti koklarken? Aradın mı kabul etmeden ayrılığı, ah *** Aklıma gelmiyor artık Ne çabuk unutuldu yüzün Bana aşkını vermeye kalkma Ne yazık ki yalanmış sözün *** Başka bir aşka gücüm yok Seneler çabuk yordu beni Bütün ömrümü uğruna verdim İsteseydi arardı beni *** Günah mı, yalan mı? Yürekli ol da cevap ver Seni son defa arzularken Bana bir kerecik hesap ver *** Aradın mı seni yar diye koynuma saklarken? Aradın mı geceler boyu hasreti koklarken? Aradın mı kabul etmeden ayrılığı, cevap ver *** Aradın mı seni yar diye koynuma saklarken? Aradın mı geceler boyu hasreti koklarken? Aradın mı kabul etmeden ayrılığı, cevap ver *** Aradın mı seni yar diye koynuma saklarken? Aradın mı geceler boyu hasreti koklarken? Aradın mı kabul etmeden ayrılığı ah, ah

Senden Sonra öylesine zorki sevdiğinden ayrılmak anıların gölgesinde yarım bir aşk yaşamak ah tadım tuzum kalmadı zor geliyor anlamak bu kadar kolay mıydı mutlulukla darılmak ah tadım tuzum kalmadı zor geliyor anlamak bu kadar kolay mıydı sevda için ağlamak *** seviyorum ah yine aşığınım yar özlüyorum ah bitmez acilarım var gözlerim güneşi görmedi senden sonra hasretin ateşi dinmedi senden sonra

İki Dirhem Bir Çekirdek Yine geçti mahalleden mahçup ürkek göz süzerek Kalbim fırladı yerinden sanki bir ceylan mübarek Omuzlar geniş giysileri dar iki dirhem bir çekirdek yar Getirin soğuk sular içeyim efkarlıyım bağrım yanar *** Gözler baygın kaşlar keman uğruna ölüyorum aman İstemem başka birini çok zamandır halim yaman *** Ne zormuş uzaktan sevmek ah bu dert beni öldürecek Kime niyet of kime kısmet bana güler mi kahpe felek Omuzlar geniş giysileri dar iki dirhem bir çekirdek yar Getirin soğuk sular içeyim efkarlıyım bağrım yanar

Hep Paramparça Ah yine başım dumanlı dağ yine efkardayım Söylesem söz olur söylemesem laf Ah yine deli dolu zamanlardayım Bin yanım yaz olur bir yanımda yar *** Ah ömrüm yılların seline düştü İçimdeki o ben hep bana küstü Alevden bir dağdı tam kül oldu Yaktın beni yıktın beni hep paramparça

Başına Buyruk Dudaklar ister gözler ister Kalbim durur bir anda Bu benmiyim taze seven Çiçeği burnunda *** Of allahım deli gönlüm çarpıldı Vurdumduymaz bir aşka *** Sen kendi başına buyruk Ben kendi halimde Nereye kadar nereye kadar gider Nereye kadar sonuna kadar gider Şöyle böyle

Birileri Senden Söz Etti Ordan burdan hakkımda neler duydun sen Ele gittin sonunda kimlere uydun sen Birileri senden söz etti içim yanıyor Yalnızlığım bak yetti derdim bitmiyor Yar gecelerim sensiz geçmiyor *** Aman düşlerimde bana yetmiyor Hasretim tenimde kokun duruyor Tutmuyor işte yerini de kimse Razıydım ben herşeyine Arasıra gelsen arayıp sorsan Otursak biz göz göze

Aşkın İbadet Aşkın ibadet sevdan Bana bana yar müebbet Beni ya sev ya da terket Bekliyorum yolunu Tanrım yardım et Tutunacak bir dalım var Gönül fermanım bırakıp Gitme yok buna dermanım Yaman yaman ayrılık yolunda Gençliğim kayıp

Hayat Böyle Şaşarım her gün gözümü bağladılar Ne varsa bildiğim acımı sağladılar Aklıma uysam olmaz kalbim kavga bilmez Ben uyarım o uymaz ağladım ağladılar *** Hayat böyle hayat böyle duruldum dalgalandım Hayat böyle hayat böyle bütündüm parçalandım *** Sora sora bitmiyor hiçbir cevap yetmiyor Kalk gidelim aşk efendi bu terazi çekmiyor Hayat böyle hayat böyle duruldum dalgalandım Hayat böyle hayat böyle bütündüm parçalandım