Hülya Avşar

Yüreğinde isyan varsa gel yanıma Yanıma yanı başıma Gizli bir rüyan varsa gel yanıma Yanıma yanı başıma *** Kendinle kavgan varsa gel yanıma Yanıma yanı başıma İmkansız bir sevdan varsa gel yanıma Yanıma yanı başıma *** Ateşe baca lazım, kitaba hoca lazım Bana bi koca lazım, o da bu gece lazım Ateşe baca lazım, kitaba hoca lazım Bana bi koca lazım, o da bu gece lazım *** Anlatsın da roman olsun Hediyesi zaman olsun Yalnız beni sevdiğini Söylesin de yalan olsun aahh *** Ateşe baca lazım, kitaba hoca lazım Bana bi koca lazım, o da bu gece lazım Aahh yanaklarım kiraz, çilek Düşlerim pembe bulutlar *** Açıyorum çiçek miçek Eteklerim mor salkımlar Aaaah aşkın zamanı mı var Aaaah aşkın zamanı mı var *** Ateşe baca lazım, kitaba hoca lazım Bana bi koca lazım, o da bu gece lazım Ateşe baca lazım, kitaba hoca lazım Bana bi koca lazım, o da bu gece lazım *** Bana bi koca lazım O da bu gece lazım Bu gece lazım *** Ateşe baca lazım, kitaba hoca lazım Bana bi koca lazım, o da bu gece lazım Ateşe baca lazım, kitaba hoca lazım Bana bi koca lazım, o da bu gece lazım