Bana Bir Koca Lazım Şarkı Sözleri
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Hülya Avşar
Bana Bir Koca Lazım
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Yüreğinde isyan varsa gel yanıma
Yanıma yanı başıma
Gizli bir rüyan varsa gel yanıma
Yanıma yanı başıma
***
Kendinle kavgan varsa gel yanıma
Yanıma yanı başıma
İmkansız bir sevdan varsa gel yanıma
Yanıma yanı başıma
***
Ateşe baca lazım, kitaba hoca lazım
Bana bi koca lazım, o da bu gece lazım
Ateşe baca lazım, kitaba hoca lazım
Bana bi koca lazım, o da bu gece lazım
***
Anlatsın da roman olsun
Hediyesi zaman olsun
Yalnız beni sevdiğini
Söylesin de yalan olsun aahh
***
Ateşe baca lazım, kitaba hoca lazım
Bana bi koca lazım, o da bu gece lazım
Aahh yanaklarım kiraz, çilek
Düşlerim pembe bulutlar
***
Açıyorum çiçek miçek
Eteklerim mor salkımlar
Aaaah aşkın zamanı mı var
Aaaah aşkın zamanı mı var
***
Ateşe baca lazım, kitaba hoca lazım
Bana bi koca lazım, o da bu gece lazım
Ateşe baca lazım, kitaba hoca lazım
Bana bi koca lazım, o da bu gece lazım
***
Bana bi koca lazım
O da bu gece lazım
Bu gece lazım
***
Ateşe baca lazım, kitaba hoca lazım
Bana bi koca lazım, o da bu gece lazım
Ateşe baca lazım, kitaba hoca lazım
Bana bi koca lazım, o da bu gece lazım