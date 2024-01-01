Hülya Avşar

-
Dudaklar ister gözler ister
Kalbim durur bir anda
Bu benmiyim taze seven
Çiçeği burnunda
***
Of allahım deli gönlüm çarpıldı
Vurdumduymaz bir aşka
***
Sen kendi başına buyruk
Ben kendi halimde
Nereye kadar nereye kadar gider
Nereye kadar sonuna kadar gider
Şöyle böyle
-
Aklıma gelmiyor artık
Ne çabuk unutuldu yüzün
Bana aşkını vermeye kalkma
Ne yazık ki yalanmış sözün
***
Başka bir aşka gücüm yok
Seneler çabuk yordu beni
Bütün ömrümü uğruna verdim
İsteseydi arardı beni
***
Günah mı, yalan mı?
Yürekli ol da cevap ver
Seni son defa arzularken
Bana bir kerecik hesap ver
***
Aradın mı seni yar diye koynuma saklarken?
Aradın mı geceler boyu hasreti koklarken?
Aradın mı kabul etmeden ayrılığı, cevap ver
***
Aradın mı seni yar diye koynuma saklarken?
Aradın mı geceler boyu hasreti koklarken?
Aradın mı kabul etmeden ayrılığı, ah
***
Aklıma gelmiyor artık
Ne çabuk unutuldu yüzün
Bana aşkını vermeye kalkma
Ne yazık ki yalanmış sözün
***
Başka bir aşka gücüm yok
Seneler çabuk yordu beni
Bütün ömrümü uğruna verdim
İsteseydi arardı beni
***
Günah mı, yalan mı?
Yürekli ol da cevap ver
Seni son defa arzularken
Bana bir kerecik hesap ver
***
Aradın mı seni yar diye koynuma saklarken?
Aradın mı geceler boyu hasreti koklarken?
Aradın mı kabul etmeden ayrılığı, cevap ver
***
Aradın mı seni yar diye koynuma saklarken?
Aradın mı geceler boyu hasreti koklarken?
Aradın mı kabul etmeden ayrılığı, cevap ver
***
Aradın mı seni yar diye koynuma saklarken?
Aradın mı geceler boyu hasreti koklarken?
Aradın mı kabul etmeden ayrılığı ah, ah
-
öylesine zorki sevdiğinden ayrılmak
anıların gölgesinde yarım bir aşk yaşamak
ah tadım tuzum kalmadı
zor geliyor anlamak
bu kadar kolay mıydı mutlulukla darılmak
ah tadım tuzum kalmadı
zor geliyor anlamak
bu kadar kolay mıydı sevda için ağlamak
***
seviyorum ah yine aşığınım yar
özlüyorum ah bitmez acilarım var
gözlerim güneşi görmedi senden sonra
hasretin ateşi dinmedi senden sonra
-
Yine geçti mahalleden mahçup ürkek göz süzerek
Kalbim fırladı yerinden sanki bir ceylan mübarek
Omuzlar geniş giysileri dar iki dirhem bir çekirdek yar
Getirin soğuk sular içeyim efkarlıyım bağrım yanar
***
Gözler baygın kaşlar keman uğruna ölüyorum aman
İstemem başka birini çok zamandır halim yaman
***
Ne zormuş uzaktan sevmek ah bu dert beni öldürecek
Kime niyet of kime kısmet bana güler mi kahpe felek
Omuzlar geniş giysileri dar iki dirhem bir çekirdek yar
Getirin soğuk sular içeyim efkarlıyım bağrım yanar
-
Ah yine başım dumanlı dağ yine efkardayım
Söylesem söz olur söylemesem laf
Ah yine deli dolu zamanlardayım
Bin yanım yaz olur bir yanımda yar
***
Ah ömrüm yılların seline düştü
İçimdeki o ben hep bana küstü
Alevden bir dağdı tam kül oldu
Yaktın beni yıktın beni hep paramparça
-
Ordan burdan hakkımda neler duydun sen
Ele gittin sonunda kimlere uydun sen
Birileri senden söz etti içim yanıyor
Yalnızlığım bak yetti derdim bitmiyor
Yar gecelerim sensiz geçmiyor
***
Aman düşlerimde bana yetmiyor
Hasretim tenimde kokun duruyor
Tutmuyor işte yerini de kimse
Razıydım ben herşeyine
Arasıra gelsen arayıp sorsan
Otursak biz göz göze
-
Aşkın ibadet sevdan
Bana bana yar müebbet
Beni ya sev ya da terket
Bekliyorum yolunu
Tanrım yardım et
Tutunacak bir dalım var
Gönül fermanım bırakıp
Gitme yok buna dermanım
Yaman yaman ayrılık yolunda
Gençliğim kayıp
-
Analar tahtını yaparmış bahtını değil
Aklını başına topla git, hem sev hem sevil
Kaç yangından çıktım ben elimde değil
Çek git bu sevdadan beni hayatından sil
***
Çok canım çekiyor seni, şeytan diyor ki al
Yaralı ceylan gibiyim korkuyorum yar
İstemeden yakarım canını, ah ne lüzum var
Çek git, kendinin kadrini kıymetini bil
***
Ah be güzelim ah, ben seni üzerim ah
Sadece gezerim ah, yarınım dünüm yok benim
Hancı değilim ah, yolcu değilim ah
Borcunu ödedim ah, bundan böyle bu düzenim
***
Git kendine iyi birisini bul
Kul, köle olsun kız ya da dul
Bende hayır yok, vefa yok
Derdim ne aşk, ne para pul
***
Git kendine iyi birisini bul
Kul, köle olsun kız ya da dul
Bende hayır yok, vefa yok
Derdim ne aşk, ne para pul
***
Analar tahtını yaparmış bahtını değil
Aklını başına topla git, hem sev hem sevil
Kaç yangından çıktım ben elimde değil
Çek git bu sevdadan beni hayatından sil
***
Çok canım çekiyor seni, şeytan diyor ki al
Yaralı ceylan gibiyim korkuyorum yar
İstemeden yakarım canını, ah ne lüzum var
Çek git, kendinin kadrini kıymetini bil
***
Ah be güzelim ah, ben seni üzerim ah
Sadece gezerim ah, yarınım dünüm yok benim
Hancı değilim ah, yolcu değilim ah
Borcunu ödedim ah, bundan böyle bu düzenim
***
Git kendine iyi birisini bul
Kul, köle olsun kız ya da dul
Bende hayır yok, vefa yok
Derdim ne aşk, ne para pul
***
Git kendine iyi birisini bul
Kul, köle olsun kız ya da dul
Bende hayır yok, vefa yok
Derdim ne aşk, ne para pul
***
Git kendine iyi birisini bul
Kul, köle olsun kız ya da dul
Bende hayır yok, vefa yok
Derdim ne aşk, ne para pul
***
Git kendine iyi birisini bul
Kul, köle olsun kız ya da dul
Bende hayır yok, vefa yok
Derdim ne aşk, ne para pul
***
Derdim ne aşk, ne para pul
-
Şaşarım her gün gözümü bağladılar
Ne varsa bildiğim acımı sağladılar
Aklıma uysam olmaz kalbim kavga bilmez
Ben uyarım o uymaz ağladım ağladılar
***
Hayat böyle hayat böyle duruldum dalgalandım
Hayat böyle hayat böyle bütündüm parçalandım
***
Sora sora bitmiyor hiçbir cevap yetmiyor
Kalk gidelim aşk efendi bu terazi çekmiyor
Hayat böyle hayat böyle duruldum dalgalandım
Hayat böyle hayat böyle bütündüm parçalandım
-
Neler çektim aşktan yana
Bile bile düştüm kollarına
Daha baştan dertli oldum
Yana yana düştüm yollarına
***
Olanlar oldu vurma yüzüme
Birazcık olsun anla beni
Nerden inandım senin sözüne
Allah'ın aşkına yorma beni
***
Yalanlarla yasaklarla geçti bir ömür
Karşılıksız sevdalarla yandı bu gönül
***
Yine bana kaldı günahları
Sora sora buldum bağdatları
Yaz yaşamadım güzler gördüm
Başımda sevda dalgaları