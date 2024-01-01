Hülya Avşar

Delilerin delisi Ne zaman asik olsam O zaman agliyorum Hali ile ben bu halimi Aska bagliyorum Bu kacinci ayrilik Onu da saymiyorum Zalimlerin zalimi Seni de saymiyorum Elimi sallasam ellisi Ama gozum gormuyor Delinin en delisi var O hep beni mi buluyor Yoksa ben de mi birsey var?

Alnının yazısı Ezberledim yokluğunu sensiz gecelerde Alıştım diyemem canım Sensiz yarım kaldım Unutursun diye beni gittiğin yerde Ben o gün bugündur uyuyamadım Günler sensiz gelip geçiyor Farkında mısın yar ömür de bitiyor Çok aşkı gezdim *** Ben imkansızı seçtim Gel gör ki senden vazgeçemedim *** Alnının yazısı Ömrünün yarısı Başının belası olmaya geldim *** Alnının yazısı Ömrünün yarısı Başının belası olmaya geldim *** Günler sensiz gelip geçiyor Farkında mısın yar ömür de bitiyor Çok aşkı gezdim Ben imkansızı seçtim Gel gör ki senden vazgeçemedim *** Alnının yazısı Ömrünün yarısı Başının belası olmaya geldim *** Alnının yazısı Ömrünün yarısı Başının belası olmaya geldim *** Alnının yazısı Ömrünün yarısı Başının belası olmaya geldim *** Alnının yazısı Ömrünün yarısı Başının belası

Aşk yangın yeridir Korkuyorum sen de gidersin bir gün, Benim sevdiğim kadar sen de seversin bir gün, Dilerim allahtan sen de bulursun bir gün, Cennetin kapısında sakın oyalanma, Dilerim allahtan sen de yanarsın bir gün, Benim yandığım kadar yine de yanma, *** Aşk yangın yeridir, Taş toprak eritir, Aşıklar delidir, Değildir sanma.

Sıkıldım Peşime düşen bu deli adam adımı sorup bana yakaran Beni sever mi yoksa dövermi *** Hastayım be diye bağıran dağa taşa kuşa bile duyuran *** Bu deli adam nasıl bir adam *** Seviyorum dese yalan değil Böyle bir aşk mümkün değil *** Aman of nerelere gideyim Sevsem mi sövsem mi aman sıkıldım *** Kaş göz boy yerinde kararsızım Gönlüm el vermiyor gel al beni

İki sevgili Hayat tesadüfen mi güldü bana yoksa kader mi? Birden çok şey değişti, söyle kimin aklına gelirdi? *** Nerden nereye daha dün, tanımazdın ne sen beni ne ben seni, Şimdiyse ne haldeyiz deli gibi iki sevgili *** Aç kollarını Aç gözlerini İyi bak bana Aşk tam karşında.

Doyamadım cano Yok açamam içimi yeniden kimseye Yaralı o, paramparça, cesaretsiz, yorgun *** Yol veremem kalbime, korkak artık Gönül başka, görünüş ağırbaşlı, olgun *** Doyamadım cano Doyamadım hiç aşka *** Emekli oldum sevdadan Daha bu yaşta *** Adını hayaller çağırıyor İçimde bir kız avaz avaz bağırıyor *** Yine dün oldu Canım çok acıyor

Mendil Sakladım hep yıllarca Gönlümde gizli sevda Geçti gitti mevsimler Aşkımız geçmez asla Gözleriniz benzerdi Simsiyah bir akşama İlk görüşte sevmiştim Olsanızda bir akraba Hani hiç söylenmemiş aşklar vardır Acısı ölümden beter Karşılıksız olsa bile Hatırası bir ömre değer İşte ben sizi öyle sevdim Çok istedim Ama bir türlü söyleyemedim Bir çift göz yaktı kalbimi Çekmeyen bilir mi sevda derdini Ah kimler anlasın beni *** Gizli aşk ölüm gibi Yağmurlu bir güz vakti Gittiniz uzaklara Kalbim koptu göğsümden Savruldu arkanızda Gözleriniz benzerdi Simsiyah bir akşama İlk görüşte sevmiştim Olsanızda bir akraba Bembeyaz bir mendil işlemiştim size Kenarına adımı yazmıştım mavi iplikle Bir de aşkımın gözyaşlarını dökmüştüm üstüne Ne yazık ki o mendili vermek kısmet olmadı zati alınize Bir çift göz yaktı kalbimi Çekmeyen bilir mi sevda derdini Ah kimler anlasın beni Gizli aşk ölüm gibi

Saklan gecelere Geceler karanlık kabuslar üzerimde Yine dertlerimle ben başbaşayım Gözlerin cağırmıyor Dözlerin avutmuyor *** Kadere küsmüş gönlüm yapayanlızsın Döyle bana sensizlik Neden bu kadar zor Günlerim çekilmiyor *** Yaşamak çok zor Senle dolu günlerimi kalbime gömdüm İçimde kalan sevgi seni düşlüyor Sensiz kaldım inan ki dünyama gün doğmuyor *** Günahım neydi tanrım Hasretin çekilmiyor Yüzünü görmeden acılarım tükenmiyor Vurdun gittin insafsız *** Hiçmi için