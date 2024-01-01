Aşıklar Delidir Şarkı Sözleri
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Hülya Avşar
Aşıklar Delidir
-
Aşkın ibadet sevdan
Bana bana yar müebbet
Beni ya sev ya da terket
***
Bekliyorum yolunu
Tanrım yardım et
Tutunacak bir dalım var
Gönül fermanım bırakıp
Gitme yok buna dermanım
Yaman yaman ayrılık yolunda
Gençliğim kayıp
Gitme.
-
Ezberledim yokluğunu sensiz gecelerde
Alıştım diyemem canım
Sensiz yarım kaldım
Unutursun diye beni gittiğin yerde
Ben o gün bugündur uyuyamadım
Günler sensiz gelip geçiyor
Farkında mısın yar ömür de bitiyor
Çok aşkı gezdim
***
Ben imkansızı seçtim
Gel gör ki senden vazgeçemedim
***
Alnının yazısı
Ömrünün yarısı
Başının belası olmaya geldim
***
Alnının yazısı
Ömrünün yarısı
Başının belası olmaya geldim
***
Günler sensiz gelip geçiyor
Farkında mısın yar ömür de bitiyor
Çok aşkı gezdim
Ben imkansızı seçtim
Gel gör ki senden vazgeçemedim
***
Alnının yazısı
Ömrünün yarısı
Başının belası olmaya geldim
***
Alnının yazısı
Ömrünün yarısı
Başının belası olmaya geldim
***
Alnının yazısı
Ömrünün yarısı
Başının belası olmaya geldim
***
Alnının yazısı
Ömrünün yarısı
Başının belası
-
Ne zaman asik olsam
O zaman agliyorum
Hali ile ben bu halimi
Aska bagliyorum
Bu kacinci ayrilik
Onu da saymiyorum
Zalimlerin zalimi
Seni de saymiyorum
Elimi sallasam ellisi
Ama gozum gormuyor
Delinin en delisi var
O hep beni mi buluyor
Yoksa ben de mi birsey var?
-
Korkuyorum sen de gidersin bir gün,
Benim sevdiğim kadar sen de seversin bir gün,
Dilerim allahtan sen de bulursun bir gün,
Cennetin kapısında sakın oyalanma,
Dilerim allahtan sen de yanarsın bir gün,
Benim yandığım kadar yine de yanma,
***
Aşk yangın yeridir,
Taş toprak eritir,
Aşıklar delidir,
Değildir sanma.
-
Peşime düşen bu deli adam adımı sorup bana yakaran
Beni sever mi yoksa dövermi
***
Hastayım be diye bağıran dağa taşa kuşa bile duyuran
***
Bu deli adam nasıl bir adam
***
Seviyorum dese yalan değil
Böyle bir aşk mümkün değil
***
Aman of nerelere gideyim
Sevsem mi sövsem mi aman sıkıldım
***
Kaş göz boy yerinde kararsızım
Gönlüm el vermiyor gel al beni
-
Hayat tesadüfen mi güldü bana yoksa kader mi?
Birden çok şey değişti, söyle kimin aklına gelirdi?
***
Nerden nereye daha dün, tanımazdın ne sen beni ne ben seni,
Şimdiyse ne haldeyiz deli gibi iki sevgili
***
Aç kollarını
Aç gözlerini
İyi bak bana
Aşk tam karşında.
-
Yok açamam içimi yeniden kimseye
Yaralı o, paramparça, cesaretsiz, yorgun
***
Yol veremem kalbime, korkak artık
Gönül başka, görünüş ağırbaşlı, olgun
***
Doyamadım cano
Doyamadım hiç aşka
***
Emekli oldum sevdadan
Daha bu yaşta
***
Adını hayaller çağırıyor
İçimde bir kız avaz avaz bağırıyor
***
Yine dün oldu
Canım çok acıyor
-
Sakladım hep yıllarca
Gönlümde gizli sevda
Geçti gitti mevsimler
Aşkımız geçmez asla
Gözleriniz benzerdi
Simsiyah bir akşama
İlk görüşte sevmiştim
Olsanızda bir akraba
Hani hiç söylenmemiş aşklar vardır
Acısı ölümden beter
Karşılıksız olsa bile
Hatırası bir ömre değer
İşte ben sizi öyle sevdim
Çok istedim
Ama bir türlü söyleyemedim
Bir çift göz yaktı kalbimi
Çekmeyen bilir mi sevda derdini
Ah kimler anlasın beni
***
Gizli aşk ölüm gibi
Yağmurlu bir güz vakti
Gittiniz uzaklara
Kalbim koptu göğsümden
Savruldu arkanızda
Gözleriniz benzerdi
Simsiyah bir akşama
İlk görüşte sevmiştim
Olsanızda bir akraba
Bembeyaz bir mendil işlemiştim size
Kenarına adımı yazmıştım mavi iplikle
Bir de aşkımın gözyaşlarını dökmüştüm üstüne
Ne yazık ki o mendili vermek kısmet olmadı zati alınize
Bir çift göz yaktı kalbimi
Çekmeyen bilir mi sevda derdini
Ah kimler anlasın beni
Gizli aşk ölüm gibi
-
Geceler karanlık kabuslar üzerimde
Yine dertlerimle ben başbaşayım
Gözlerin cağırmıyor
Dözlerin avutmuyor
***
Kadere küsmüş gönlüm yapayanlızsın
Döyle bana sensizlik
Neden bu kadar zor
Günlerim çekilmiyor
***
Yaşamak çok zor
Senle dolu günlerimi kalbime gömdüm
İçimde kalan sevgi seni düşlüyor
Sensiz kaldım inan ki dünyama gün doğmuyor
***
Günahım neydi tanrım
Hasretin çekilmiyor
Yüzünü görmeden acılarım tükenmiyor
Vurdun gittin insafsız
***
Hiçmi için