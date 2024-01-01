Hülya Avşar

-
Hep aynı sorular hep aynı cevaplar
Kim bilir doğruyu kim beni yargılar
Karar benim kendi kararım
Zindanında yaşarım aşkı
Işık var ya da yok fark etmez
Gözlerini güneşim seçtim
***
Sen varsan ben varım
Sen dolu dört yanım
Her nefes her anım
Ben seni yaşarım
***
İstersem olurum bir sevgi uğruna
Yıkarım her şeyi günahım boynuma
Karar benim kendi kararım
Zindanında yaşarım aşkı
Işık var ya da yok fark etmez
Gözlerini güneşim seçtim
***
Sen varsan ben varım
Sen dolu dört yanım
Her nefes her anım
Ben seni yaşarım
-
Neler çektim aşktan yana
Bile bile düştüm kollarına
Daha baştan dertli oldum
Yana yana düştüm yollarına
***
Olanlar oldu vurma yüzüme
Birazcık olsun anla beni
Nerden inandım senin sözüne
Allah'ın aşkına yorma beni
***
Yalanlarla yasaklarla geçti bir ömür
Karşılıksız sevdalarla yandı bu gönül
***
Yine bana kaldı günahları
Sora sora buldum bağdatları
Yaz yaşamadım güzler gördüm
Başımda sevda dalgaları
-
Bu gece uzun olacak
Besbelli, biliyorum
Lodos fırtınaları kopacak yine
Ta derinlerde bir yerde
Varsın olsun
Varsın olsun
Sevdim, sevdim bir kere
***
Sen benim canım
Sen, kara sevdalım
Bir şeyler söylemek o kadar zor
Sensiz geçen uzun geceler
Bir de yasaklar
Varsın olsun, sevdim bir kere
***
Sen benim canım
Sen, kara sevdalım
Bir şeyler söylemek o kadar zor
Sensiz geçen uzun geceler
Bir de yasaklar
Varsın olsun, sevdim bir kere
***
Benim sevgim sözlere sığmaz
Anlatamaz tutkularımı çiçeklerin ne rengi, ne de kokusu
Gerekmez ya, bize şiirler, şarkılar
Biz iki deli, belki bir başka çilek mevsimi
Buluruz birbirimizi
***
Sen benim canım
Sen, kara sevdalım
Bir şeyler söylemek o kadar zor
Sensiz geçen uzun geceler
Bir de yasaklar
Varsın olsun, sevdim bir kere
***
Sen benim canım
Sen, kara sevdalım
Bir şeyler söylemek o kadar zor
Sensiz geçen uzun geceler
Bir de yasaklar
Varsın olsun, sevdim bir kere
***
Sen benim canım
Sen, kara sevdalım
Bir şeyler söylemek o kadar zor
Sensiz geçen uzun geceler
Bir de yasaklar
Varsın olsun, sevdim bir kere
-
Geceler karanlık, kabuslar üzerimde
Yine dertlerimle ben başbaşayım
Gözlerin çağırmıyor, sözlerin avutmuyor
Kadere küsmüş gönlüm yapayalnızsın
***
Söyle bana sensizlik neden bu kadar zor?
Günlerim çekilmiyor, yaşamak çok zor
Senle dolu günlerimi kalbime gördün
İçimde kalan sevgi seni düşlüyor
***
Sensiz kaldım inan ki dünyama gün doğmuyor
Günahım neydi tanrım, hasretin çekilmiyor
Yüzünü görmeden açılarım tükenmiyor
Vurdun gittin insafsız hiç mi için yanmıyor?
***
Sensiz kaldım inan ki dünyama gün doğmuyor
Günahım neydi tanrım, hasretin çekilmiyor
Yüzünü görmeden açılarım tükenmiyor
Vurdun gittin insafsız hiç mi için yanmıyor?
***
Geceler karanlık, kabuslar üzerimde
Yine dertlerimle ben başbaşayım
Gözlerin çağırmıyor, sözlerin avutmuyor
Kadere küsmüş gönlüm yapayalnızsın
***
Söyle bana sensizlik neden bu kadar zor?
Günlerim çekilmiyor, yaşamak çok zor
Senle dolu günlerimi kalbime gördün
İçimde kalan sevgi seni düşlüyor
***
Sensiz kaldım inan ki dünyama gün doğmuyor
Günahım neydi tanrım, hasretin çekilmiyor
Yüzünü görmeden açılarım tükenmiyor
Vurdun gittin insafsız hiç mi için yanmıyor?
***
Sensiz kaldım inan ki dünyama gün doğmuyor
Günahım neydi tanrım, hasretin çekilmiyor
Yüzünü görmeden açılarım tükenmiyor
Vurdun gittin insafsız hiç mi için yanmıyor?
***
Sensiz kaldım inan ki dünyama gün doğmuyor
Günahım neydi tanrım, hasretin çekilmiyor
Yüzünü görmeden açılarım tükenmiyor
Vurdun gittin insafsız hiç mi için yanmıyor?
-
Bir küskün bir barışıksın
Ne kadar da karışıksın
Galiba sen alışıksın
Ama ben anlamadım
***
Olmadık an
Geliyorsun
İsteyince
Gidiyorsun
Sözde beni seviyorsun
Ama ben anlamadım
***
Hey hey hey hey hey
Sen adamım
Sende bir şeylerim kaldı
Böyle çekip gitmek var mı
İşte bu olmadı
***
Sende şeytan tüyü mü var
Yoksa bende büyü mü var
Böyle nasıl geçti yıllar
Yine ben anlamadım
***
Olmadık an geliyorsun
İsteyince gidiyorsun
Sözde beni seviyorsun
Ama ben anlamadım
-
Bir kırık gençlik hikayesi
Yokmudur sevdanın çaresi
Hasretin kızıl paresi
Çileli başıma gelip taç oldu
Ah yine o gurbet bestesi
Günün minesi soldu
***
Yaralı kuşum hazan güneşim
Güz ayazında kor ateşin
Bir sözün uçur günüm gül açsın
Yadeller aldı bizi
***
Haberini sal kara bahtım
Beni yanına al yarası saklım
Üzerime hatıran yağıyor
Bu yokluk yaktı bizi
-
Gölgem misali yanımdasın kimseler duymasın
Aşık değil ki oyundasın gülüm de sana kalsın
Ah kendini yorma özlerim sanma
Bana yar olamazsın zorla
***
Yürü ya kulum bana dokunma
İç çekişimden medet umma
Hadi yürü ya kulum sebebi sorma
Belki başka baharlara
***
Yürü ya kulum bana dokunma
İç çekişimden medet umma
Hadi yürü ya kulum sebebi sorma
Belki başka baharlara
***
Gölgem misali yanımdasın kimseler duymasın
Aşık değil ki oyundasın gülüm de sana kalsın
Ah kendini yorma özlerim sanma
Bana yar olamazsın zorla
***
Yürü ya kulum bana dokunma
İç çekişimden medet umma
Hadi yürü ya kulum sebebi sorma
Belki başka baharlara
***
Yürü ya kulum bana dokunma
İç çekişimden medet umma
Hadi yürü ya kulum sebebi sorma
Belki başka baharlara
***
Yürü ya kulum bana dokunma
İç çekişimden medet umma
Hadi yürü ya kulum sebebi sorma
Belki başka baharlara
***
Yürü ya kulum bana dokunma
İç çekişimden medet umma
Hadi yürü ya kulum sebebi sorma
Belki başka baharlara
-
Yolun sonundayım yorgun bir sevdayla
Gözümde canlanan yıllar yalan sanki
Aklımdan çıkmayan o masum gözlerin
Kalın kitap içinde gizlenmiş hasretin
***
Sen orda ah bensiz
Ben senden habersiz
Geçiyor mevsimler
Her bahar biraz güz
***
Ben aşkı böyle tanımamıştım
Ben sana böyle mi inanmıştım
-
Bir bakışın yeterdi her şeye
Bir gülüşün sevgiyle
Bir öpüşün sızardı kalbime
Bir dokunuş sevgiyle
***
Gönlüm çaresiz ağlıyorum her gece
Senle doluyum
Aşka vurgunum
Haykırışım göklere
***
Ah yoksun niye yoksun
Yine gözlerin yollarda
Sen yoksan anlamsız
Bütün herşey dünyada
***
Ah yoksun niye yoksun
Yine gözlerin yollarda
Sen yoksan anlamsız
Bütün herşey dünyada
***
Bir bakışın yeterdi her şeye
Bir gülüşün sevgiyle
Bir öpüşün sızardı kalbime
Bir dokunuş sevgiyle
***
Gönlüm çaresiz ağlıyorum her gece
Senle doluyum
Aşka vurgunum
Haykırışım göklere
***
Ah yoksun niye yoksun
Yine gözlerin yollarda
Sen yoksan anlamsız
Bütün herşey dünyada
***
Ah yoksun niye yoksun
Yine gözlerin yollarda
Sen yoksan anlamsız
Bütün herşey dünyada
***
Ah yoksun niye yoksun
Yine gözlerin yollarda
Sen yoksan anlamsız
Bütün herşey dünyada
***
Ah yoksun niye yoksun
Yine gözlerin yollarda
Sen yoksan anlamsız
Bütün herşey dünyada
-
Ne geçti elime delice sevdim de
Gülmeye başladım sana yol verdimde
Bıkmışım nazından, sazından, cazından
Şimdi çok rahatım, özgürüm en azından
***
Sen bana neler neler etmiştin
Sen beni kul köle bilmiştin
***
Sen bana neler neler etmiştin
Sen beni kul köle bilmiştin
***
Vallahi billahi bir daha aşık olmam
Vallahi billahi böyle aşka inanmam
***
Vallahi billahi bir daha aşık olmam
Vallahi billahi böyle aşka inanmam
***
Dur deme boşuna, bakmam göz yaşına
Bu sayfa kapandı, küs artık şansına
Bıkmıştım nazından, sazından, cazından
Şimdi çok rahatım, özgürüm en azından
***
Sen bana neler neler etmiştin
Sen beni kul köle bilmiştin
***
Sen bana neler neler etmiştin
Sen beni kul köle bilmiştin
***
Vallahi billahi bir daha aşık olmam
Vallahi billahi böyle aşka inanmam
***
Vallahi billahi bir daha aşık olmam
Vallahi billahi böyle aşka inanmam
***
Vallahi billahi bir daha aşık olmam
Vallahi billahi böyle aşka inanmam