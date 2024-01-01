Bulursun Beni Şarkı Sözleri
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Hülya Avşar
Bulursun Beni
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Ah yine başım dumanlı dağ yine efkardayım
Söylesem söz olur söylemesem laf
Ah yine deli dolu zamanlardayım
Bin yanım yaz olur bir yanımda yar
***
Ah ömrüm yılların seline düştü
İçimdeki o ben hep bana küstü
Alevden bir dağdı tam kül oldu
Yaktın beni yıktın beni hep paramparça
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Aşıksın
Aşıksın
Aşıksın
Sen aşıksın arkadaş
***
Gönülden seviyorsun
Mutluluk istiyorsun
Ne diye gizliyorsun
Sen aşıksın arkadaş
***
Allah yardımcın olsun
Derdine derman bulsun
Laf aramızda kalsın
Sen aşıksın arkadaş
***
Aşıksın
Aşıksın
Aşıksın
Sen aşıksın arkadaş
***
Aşıksın
Aşıksın
Aşıksın
Sen aşıksın arkadaş
***
Saklama hiç boşuna
Acırım gözyaşına
Derdini anlat bana
Sen aşıksın arkadaş
***
Allah yardımcın olsun
Derdine derman bulsun
Laf aramızda kalsın
Sen aşıksın arkadaş
***
Aşıksın
Aşıksın
Aşıksın
Sen aşıksın arkadaş
***
Aşıksın
Aşıksın
Aşıksın
Sen aşıksın arkadaş
***
Aşıksın
Aşıksın
Aşıksın
Sen aşıksın arkadaş
-
Boz artık şu yeminini
Sanma sözüm bir şakadır
Mutlu olmak istiyorsan
Benimle aşk bir başkadır
***
Her günümde ayrı sevda
Her günümde tatlı rüya
Doyamazsın yaşamaya
Benimle aşk bir başkadır
***
Düşünme hiç nedenini
Unutursun dertlerini
Uzat artık ellerini
Benimle aşk bir başkadır
-
Öyle güzelsin ki, tarif edemem
Her şeyi unuttum seni sevince
Öyle güzelsin ki, tarif edemem
Her şeyi unuttum seni sevince
***
Ben böyle değildim, ne oldu bana?
Ben böyle değildim, ne oldu bana?
Sanki yeni doğdum seni sevince
Sanki yeni doğdum seni sevince
***
Ne dertlerim kaldı, ne de çileler
Hepsinden kurtuldum, bak birer birer
Ne dertlerim kaldı, ne de çileler
Hepsinden kurtuldum, bak birer birer
***
İnsan Allah'ından başka ne diler?
İnsan Allah'ından başka ne diler?
Şimdi çok mutluyum seni sevince
Şimdi çok mutluyum seni sevince
***
Öyle bir duygu ki, sözlerim yetmez
Neşe, huzur doldum seni sevince
Öyle bir duygu ki, sözlerim yetmez
Neşe, huzur doldum seni sevince
***
Yaşamak ne güzel, sevmek ne güzel
Yaşamak ne güzel, hayat ne güzel
Aşkınla var oldum seni sevince
Aşkınla var oldum seni sevince
***
Ne dertlerim kaldı, ne de çileler
Hepsinden kurtuldum, bak birer birer
Ne dertlerim kaldı, ne de çileler
Hepsinden kurtuldum, bak birer birer
***
İnsan Allah'ından başka ne diler?
İnsan Allah'ından başka ne diler?
Şimdi çok mutluyum seni sevince
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Hor Görme Arkadaş Şansım Yok Diye
Senin Her Şeyin Var Benim Yok Diye
Talihi Kendine Yar Olur Sanma
Bir Gün Uçup Gider Sakın Aldanma
***
Tapusu Sende Mi Talih Kuşunun
Bugün Sana Konar Yarında Bana
Tanrının Nimeti Hepimiz İçin
Bugün Sana Sunar Yarında Bana
***
Söyle Şans Dediğin Hep Sana Mı Yar
Hep Sende Kılacak Değil Ya Karar
Unutma Bugünün Yarını Da Var
Unutma Bugünün Yarını Da Var
***
Tanrının Nimeti Hepimiz İçin
Bugün Sana Sunar Yarında Bana
Tapusu Sende Mi Talih Kuşunun
Bu Gün Sana Konar Yarında Bana
***
Sansın Varsa Arama
Gelir Hint'den Yemenden
Sansın Yoksa Ağlama
Ne Gelir Elden
***
Benimde Talihim Dönecek Bir Gün
Gönül Muradına Erecek Bir Gün
Böyle Gelmiş Böyle Gitmeyecek Ya
Elbet Şans Bana Da Gülecek Bir Gün
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